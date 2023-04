E agora, Patrícia Poeta? Patrocinadores do Encontro exigem retratação ao vivo com Manoel Soares

A situação de Patrícia Poeta no programa Encontro está ficando cada vez mais insustentável. Há meses que espectadores vêm comentando sobre a postura da apresentadora com o seu parceiro de palco, Manoel Soares, sem haver mudança alguma por parte de Poeta.

E, nesta semana, depois de Patrícia Poeta interromper mais uma vez Manoel Soares ao vivo, os fãs do programa pediram uma intervenção da direção. Mas não foram só eles. Relembre o momento constrangedor no vídeo abaixo:

Manoel Soares tem MUITA paciência com essa Patrícia Poeta! Se fosse eu, eu sairia no meio do programa movida por toda impulsividade e indignação pelo modo como essa querida ignora ele! Que RANÇO dessa Patrícia Poeta! Cadê o diretor desse programa gente? #Encontro pic.twitter.com/6EQmXi0HFp — Wakanda 🧱 🥬🦁🐛⚓ (@castrokaren25) April 3, 2023

Desta vez, a atitude da apresentadora não repercutiu negativamente só nas redes sociais. Segundo Gaby Cabrini do Fofocalizando do SBT, os patrocinadores do Encontro estão pressionando a TV Globo, para que Patrícia Poeta peça desculpas ao vivo para Manoel, durante o programa matinal, já que a situação ganhou grande repercussão após a atitude dela na última segunda-feira.

Acabei de ver a Sônia Abrão falando sobre os cortes da Patrícia Poeta ao Manoel Soares durante o programa @Encontro e fui conferir na globoplay. Realmente é desconcertante ver a situação desconfortável e humilhante do Manoel Soares no programa. Patrícia Poeta é muito forçada. pic.twitter.com/Z3iq2dmeOD — Eva (@Eva26594957) April 3, 2023

Patrícia Poeta até tentou se desculpar após o ocorrido, mas parece que não funcionou. Na ocasião, ela disse que foi apenas um ‘mal-entendido’: “Foi uma casualidade, das várias, que podem acontecer num programa ao vivo. Estava tendo dificuldade com uma nova tecnologia e estava procurando ajuda para fazer acontecer. Tanto que no momento que percebi o que tinha acontecido, imediatamente já me desculpei. Coisas de programa ao vivo”, declarou.

É muito constrangedor ver ao que Patrícia Poeta submete o Manoel Soares. Muito forçado! Típico deboche de patroa que sabe que jamais será demitida. Ele está nitidamente desconfortável com ela. A real é que esse programa se tornou insuportável e totalmente dispensável. #Encontro pic.twitter.com/GPZYzn8ojK — Gustavo Veloso 🇧🇷🦑|🦁|⚓️|🤴🏾|💅🏿 (@g_vgouvea) April 5, 2023

Não foram só os patrocinadores que se incomodaram

Após o acontecimento, muitos espectadores do programa estão questionando as demissões feitas pela emissora: “Demitiram uma pá de jornalista competente essa semana, mas continuam com a inimiga do carisma”, tuitou um internauta.

Alguns espectadores estão até mesmo procurando um motivo para a apresentadora ser “protegida na rede Globo”, como uma em que citou o marido de Poeta. Veja abaixo:

Esse é o motivo pelo qual a Patrícia Poeta tem as costas quente na Globo.

É por isso que a empresa passa pano para o comportamento repugnante dela. Comportamento esse que já virou rotina e quem ainda tem estômago pra assistir o programa, sabe como ela trata o Manoel. #Encontro pic.twitter.com/0Pdm4zQmeT — Cristy 🦥 (@cristina_fla) April 3, 2023

E você, acha que a apresentadora vai se retratar publicamente?

