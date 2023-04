De SPA subterrâneo à lagoa geotérmica: saiba detalhes do destino das férias de Anitta

Saiba detalhes do destino paradisíaco escolhido para as férias de Anitta (Reprodução / Instagram @Anitta)

O destino de férias escolhido por Anitta está dando o que falar na internet! Após publicar fotos e vídeos diretamente da Islândia, a cantora movimentou sua base de fãs ao exaltar o cenário paradisíaco em que ela e sua empresária, Amanda Gominho, estão curtindo as férias.

Em uma série de imagens, publicadas pela cantora nas suas redes sociais, é possível identificar pontos turísticos da Islândia, conhecida por paisagens únicas e clima frio.

Nas fotos, Anitta posa em um belo cenário composto por pedras vulcânicas cobertas por musgo ao redor de uma lagoa de água extremamente azul. Usando um conjunto esportivo, ela pode ser vista curtindo a paisagem apesar do clima gelado.

Entre seus seguidores, elogios e fotos nas mesmas paisagens foram compartilhados no Twitter e Instagram. Confira alguns:

“Sinto que ela está em na melhor fase, não só do auge na carreira, mas em questão de bem estar. Ela transmite isso agora, não é mais como lá em 2018/2019″, comentou outro fã.

Diárias de mais de R$8mil e comodidades exclusivas

Pelas marcações realizadas na publicação feita por Anitta em seu Instagram, a cantora está aproveitando momentos relaxantes no resort The Retreat at Blue Lagoon, localizado na Islândia.

O hotel exclusivo permite acesso a The Retreat Lagoon, uma lagoa cercada por paredões centenários compostos por lava resfriada. Além do ponto turístico, o local também possui um SPA subterrâneo que promete momentos de relaxamento em águas termais e ricas em minerais e nutrientes que são benéficos para o rejuvenescimento da pele.

Além de atividades voltadas ao bem estar, o espaço também garante experiências envolvendo a culinária e a cultura local, incluindo práticas de ioga e trilhas pela região de Grindavík, localizada na parte sudoeste da Islândia.

Conhecida por ser uma das poucas cidades costeiras da região que conta com um porto próprio, Grindavík tem sua renda baseada na pesca e no ecoturismo, sendo a Blue Lagoon (Lagoa Azul), a principal atração da cidade.

Leia também: Esses são os motivos que fizeram Anitta romper com a Warner Music após mais de 10 anos