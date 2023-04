“Consentiu”, alega vocalista do Aeromisth sobre acusação de abuso sexual

O cantor Steven Tyler, vocalista da banda de rock Aeromisth, afirmou que as acusações que vem recebendo de ter abusado sexualmente de uma menor de idade não fazem sentido. “Consentiu a relação”, alegou ele.

O relacionamento aconteceu durante os anos 1970, quando ele tinha 25 anos de idade e Julia Holcomb tinha apenas 16 - cerca de nove anos de diferença. Segundo a revista estadunidense Rolling Stone, o processo foi aberto em dezembro do ano passado.

Atualmente com 75 anos de idade, Steven pediu o arquivamento do caso, três meses após Julia iniciar o processo. “Não sofreu nenhum ferimento ou dano como resultado de qualquer ação do réu”, argumenta a defesa do artista.

Entre as acusações dela, estão abuso sexual, agressão sexual, uso de drogas e um aborto, que o músico a teria obrigado a fazer. Vale lembrar que o processo está prestes a prescrever.

Histórico

Julia Holcomb - atualmente Julia Misley - não menciona Steven Tyler diretamente no processo, mas ela já deu diversas entrevistas falando abertamente sobre o relacionamento que os dois tiveram.

Ao mesmo tempo, o cantor também já tinha contado ter tido um relacionamento com uma adolescente de 16 anos em seu livro de memórias “Does the Noise in My Head Bother You?: A Rock ‘n’ Roll Memoir”, mas sem mencionar seu nome.

Na obra escrita, Steven conta que teve esse relacionamento pois “os pais dela se apaixonaram por mim [e] assinaram um papel para que eu tivesse a custódia, para que eu não fosse preso se a levasse para sair do Estado”, relata.

Por outro lado, Julia diz que não recebeu os cuidados que o artista teria prometido aos seus pais, afirmando no processo que ele “continuou a viajar, agredir e fornecer álcool e drogas” a ela.

