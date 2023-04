“Completamente sem graça”, entrega Nizo Neto, sobre colega de elenco em humorístico da Globo

Nizo Neto e Costinha, de "Escolinha do Professor Raimundo" (Foto: (1) Reprodução/Instagram | (2) Divulgação)

O comediante Nizo Neto, conhecido por seu papel na sitcom brasileira “Escolinha do Professor Raimundo”, chocou o público ao revelar como era os bastidores do programa da TV Globo, veiculado nos anos 1990.

“Costinha, por exemplo, era um cara completamente sem graça, mal-humorado, quietão...”, disse o ator, sobre o colega de elenco que interpretava o personagem Seu Mazarito. " No palco, ele era um monstro, imbatível”, emendou.

A declaração aconteceu durante uma entrevista ao programa “The Noite com Danilo Gentili”, do SBT. “As pessoas dizem: ‘Os bastidores da Escolinha deveriam ser uma festa’. Não eram. Um bando de gente deprimida, né? Comediante é melancólico”, explicou.

Filho de Chico Anysio, o professor Raimundo do seriado, Nizo interpretava o personagem Ptolomeu. “Me fez muito famoso. Foi aí que eu saí do armário como comediante, porque eu não me achava engraçado”, contou.

Inclusive, sobre o pai, o ator reconhece que se sente cada vez mais parecido com Chico. “Estou cada vez mais parecido com ele. Não era. Estou ficando velho, estou ficando parecido”, disse.

Chico Anysio morreu em março de 2012, aos 80 anos de idade. Ainda em vida, ele já figurava entre os grandes nomes da comédia brasileira. Um de seus últimos trabalhos foi a dublagem da animação “Up - Altas Aventuras”, da Disney, em que faz a voz do Seu Fredricksen.

“Eu que arranjei para ele fazer, o que foi muito gratificante. A gente não gravou junto. Mas ver o trabalho pronto foi extremamente emocionante. Com certeza foi a última grande obra que ele fez”, declarou o comediante.

Nizo interpretou a voz do cachorrinho Doug, sendo este o último trabalho que pai e filho fizeram juntos.

