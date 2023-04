Como o rei Charles quebrou protocolo real para príncipe George desempenhar papel na coroação

A cerimônia de coroação do rei Charles III (74) está chegando. Antes do evento, a família real divulgou o fim de semana comemorativo com uma série de grandes revelações, como alguns exemplos de quem tocará no grande concerto, revelar o emblema oficial do monarca e muito mais. Recentemente, foi revelado que o neto do monarca, o príncipe George, desempenhará um papel muito importante no evento de coroação - mas qual será?

Ontem, a família real compartilhou um novo retrato do rei da Inglaterra e sua esposa, Camilla Parker Bowles (75), no Instagram. Junto com a foto, novos detalhes sobre a próxima coroação de Sua Majestade também foram revelados.

Foi anunciado que oito Páginas de Honra aparecerão no evento comemorativo - e Kate Middleton (41) e o filho mais velho do Príncipe William (40), Príncipe George (9), assumirão o papel de uma das páginas. De acordo com o post, “As páginas farão parte da procissão pela Nave da Abadia de Westminster”.

O jovem príncipe (que é o segundo na linha de sucessão ao trono) também terá a companhia de outros pajens, incluindo os três netos de Bowles: Mestre Gus, Mestre Louis Lopes e Mestre Freddy Parker Bowles.

Tradicionalmente, os Pajens de Honra desses eventos não são realmente membros da família real, mas sim filhos da nobreza, por isso, o rei Charles está quebrando um protocolo real.

Logo após o anúncio, um porta-voz do Palácio de Kensington disse à People: “Estamos todos muito empolgados com o papel do príncipe George na coroação, será um momento incrivelmente especial”.

Um porta-voz do casal real disse à publicação: “Seus pais estão muito animados e encantados por ele ser um pajem. É algo em que seus pais pensaram muito e estão ansiosos - e tenho certeza de que George também.

