Carla Vilhena defende Patrícia Poeta, que vive crise na Globo: ‘Isso não se faz’

A crise dentro do “Encontro” passou pelos muros da TV Globo e chegou em Carla Vilhena, ex-jornalista da emissora carioca, que trabalhou com Patrícia Poeta, atual titular do matinal. Durante uma entrevista, a famosa resolveu defender a colega de profissão, que segue sendo cancelada nas redes sociais, após atravessar uma fala de Manoel Soares.

Em um vídeo que circula no TikTok, a apresentadora afirma que “ela é uma pessoa de uma bondade” e que já falou muitas vezes sobre isso, chegando a postar em suas redes sociais. Para Carla, as pessoas não podem tratar Patrícia desta maneira e define que “isso não se faz”.

Seria Patrícia Poeta o Michael Scott brasileiro? https://t.co/SSKsoH4Rew — Maísa (@maisasigabem) April 6, 2023

“A minha experiência com a Patrícia. Ela é uma das pessoas mais incríveis que eu conheço. Educada, discreta, não se mete na vida de ninguém. Nunca ouvi a Patrícia falar mal de ninguém”, disse a jornalista, que também trabalhou na CNN Brasil.

“Ela é tão focada no trabalho dela e no desenvolvimento pessoal e profissional dela que ela não entra em um camarim onde todo mundo está fofocando. Ela não entra na fofoca e fica estudando o texto e fazendo exercícios de fonologia ou qualquer que ela tenha que fazer”, finaliza a famosa.

Mesmo com o desabafo, Patrícia Poeta continua sendo um dos nomes mais comentados nas redes sociais. Pelo Twitter, uma anônima disse que aquilo que acontece no “Encontro” é ridículo: “Em dez anos de ‘Encontro’, Fátima Bernardes deve estar em casa chorando por ter entregado o seu programa para a Patrícia. Ela debocha do Manoel Soares em rede nacional”.

Patricia Poeta é a própria representação viva da mais pura e odiosa escrotice midiática que infecta a TV brasileira; ser escrota custe o que custar, esse é o lema dela.#ForaPatríciaPoeta! — Bob Silva (@BobSilvaOnFace) April 6, 2023

Uma outra pessoa usou a mesma plataforma digital para tentar entender o motivo das críticas e também da briga entre os apresentadores do programa da TV Globo: “Que história bizarra essa da Patrícia Poeta e do Manoel Soares. Qual o motivo dela estar ‘picada’ com ele?”, escreveu ela.

Mesmo com todos os problemas, Patrícia Poeta e Manoel Soares seguem no comando do programa. Vale destacar que o coapresentador só se ausenta da atração às terças, já que apresenta o Papo de Segunda, no GNT e não consegue chegar a tempo da gravação em São Paulo.

