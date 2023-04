“Cadê o tempo para mim?” Questiona Giovanna Ewbank por pressão pelo quarto filho

A atriz e apresentadora Giovanna Ewbank explicou como é a rotina de cuidar dos três filhos e como faz para conversar com eles sobre a exposição que sofrem sendo filhos de famosos.

Em entrevista à revista Quem, Ewbank, que está participando de um documentário sobre a vida de sua família, comentou: “Para as crianças foi muito tranquilo, porque eles estão sempre com a gente e sempre entre as câmeras, então para eles foi muito natural”.

“Cadê o tempo para mim?”

A esposa de Bruno Gagliasso também explicou como lida com a pressão do público por mais um filho do casal. “Às vezes eu falo ‘nossa, cadê o tempo para mim? Para eu me olhar, para eu me enxergar?’. A gente acaba brincando com isso porque nunca estão satisfeitos, sempre querem o próximo”.

Contudo, ela diz à revista que não descarta aumentar a família. “Eu quero, mas não agora. O Zyan me toma muito tempo, ele ainda é muito dependente de mim. Às vezes eu falo ‘nossa, cadê o tempo para mim? Para eu me olhar, para eu me enxergar?’

Sobre a fama e a exposição das crianças, Giovanna explica que os filhos mais velhos entendem que os pais são famosos.

“[...] Titi e o Bless já entendem. Na verdade, eles nunca não viveram isso, nunca viveram o ser anônimo. Eles cresceram aparecendo para as pessoas e as pessoas falando o nome deles e pedindo foto, então eles não sabem o que é uma vida sem isso, para eles é natural. Até os amiguinhos às vezes perguntam como é; uma vez a Titi respondeu: ‘Ué, é normal, né?’. Eles sabem e lidam muito bem com isso porque eles não sabem como é não ser”.

