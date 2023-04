“Cada situação que tive que enfrentar”, desabafa Taís Araújo, sobre bastidores de ‘Xica da Silva’

A atriz Taís Araújo deu um depoimento revelador sobre os bastidores da novela “Xica da Silva”, sua primeira atuação em televisão. Segundo a artista, hoje em dia ela percebe o quanto toda a situação foi problemática.

“Foi muito transformador”, afirmou a artista, em entrevista ao Venus Podcast. Contudo, ela logo emenda como demorou a perceber as questões polêmicas da novela. “Eu não sabia, só vejo hoje o quanto foi [problemático], porque eu era só uma adolescente de 17 anos”, justificou.

E como a adolescente que era, suas preocupações eram outras, na época. “Eu estava preocupada se o menino que gostava de mim, que era evangélico, ia continuar me querendo depois que eu aparecesse com os peitos de fora”, riu.

“Minha grande preocupação era bem na superfície”, admitiu. “Era uma adolescente fazendo, sem o menor repertório de nada. Hoje em dia eu vejo grandes reflexos”, revela.

Responsável por alavancar a carreira de Taís como atriz, o folhetim de Walcyr Carrasco (”Verdades Secretas”) foi um dos principais sucessos de audiência da extinta Rede Manchete.

Em “Xica da Silva”, uma ex-escravizada conquista sua liberdade ao se casar com um contratador de diamantes. Este, era o homem mais rico do Brasil Colônia e concede a carta de alforria de sua amada. A novela era baseada no livro de mesmo nome de João Felício dos Santos, mas também misturava elementos da obra “Chica Que Manda”, de Agripa Vasconcellos.

Tudo isso com um forte apelo sexual - incluindo diversas cenas de nudes da personagem-título, que era uma das primeiras protagonistas negras das telenovelas brasileiras.

“Na época, eu tentava me defender”, contou Taís. Ela também disse que tentava reduzir a quantidade de cenas em que aparecia pelada. “Cada situação difícil que eu tive que enfrentar, muita exposição”, disse.

Quando ela começou a gravar a novela, ainda não tinha completado seus 18 anos de idade. “Tinha contagem regressiva no jornal e na televisão, era assim ‘faltam cinco dias para ela fazer 18 anos, faltam cinco dias para você ver tudo’, eram umas coisas medonhas”, relembrou.

Toda essa situação deixava Taís desconfortável. “Olhando hoje em dia, são coisas bastante sérias e graves”, pontua.

