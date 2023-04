BBB 23: Este foi o verdadeiro motivo para Aline chorar durante a festa

BBB 23: Aline chora durante festa no reality show (Reprodução/Globo)

Aline Wirley ganhou sua primeira festa temática no “BBB 23″ e arrasou na pista de dança e no microfone. Inspirada nos anos 2000, a cantora não conseguiu segurar a emoção e colocou todo mundo para dançar ao som de algumas músicas do Rouge, banda que fez parte.

Na festa, que entrou na madrugada, a famosa cantou “Brilha La Luna”, um dos hits da girl band: “Muito obrigada, gente. Vou oferecer a toda nação Rouge, Karin, Lu, Li e Fantine. Obrigada!”, disse, citando o nome das companheiras de grupo.

No Twitter, quem acompanhou a festa elogiou o tema escolhido pela famosa: “Anos 2000 quem viveu, viveu! Que festa maravilhosa! Só músicas antigas, pura nostalgia!”, escreveu uma fã.

Aline fica chocada ao ouvir sua música na festa do BBB 23 (Reprodução/Globo)

Outros fãs do reality show optaram por falar da cantora e dos sucessos do grupo Rouge: “Aline Wirley cantou ‘Ragatanga’. Que tudo!! Amei BBB 23!!”. Um outro perfil disse que a apresentação de Aline foi “linda” e que a produção “pode entregar o prêmio para ela”.

Além dos hits dos anos 2000, Aline foi surpreendida ao ouvir “A gente ecoa”, música gravada com o marido, o ator Igor Rickli, que segue assistindo e defendendo a amada fora da casa. A canção foi feita antes dela entrar no confinamento do “BBB 23″.

Emocionada, a líder da semana precisou de alguns segundos para reconhecer a canção, pois ela não fazia ideia do lançamento. Em seguida, a ex-Rouge cantou ao lado dos companheiros de confinamento.

Além da emoção, Aline cantou os sucessos da banda Rouge (Reprodução/Globo)

“A gente gravou essa música já tem um tempo. Foi na metade do ano passado, aí a gente não gostou e falou ‘deixa pra lá’. Eu nunca tinha ouvido ela assim, acho que ele [Igor Rickli] mandou fazer. Que surpresa gostosa, amor!”, explicou Aline.

Depois de uma festa dessa, o Top 9 do “Big Brother Brasil 23″ vai enfrentar mais uma Prova do Líder, que acontece na noite desta quinta-feira (06), durante o programa ao vivo.

