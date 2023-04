BBB 23: Esta foi a resposta dada ao desfile de Cezar e sua bolsa de cachorro

Durante festa do BBB 23, Cezar Black desfila com bolsa de cachorro (Reprodução/Globo)

A festa de Aline no “BBB 23″ movimentou as redes sociais, seja pela música ou pelo tema escolhido. Mas, para muitos, que acompanharam o momento pelo streaming, Cezar Black chamou mais a atenção ao usar uma bolsinha de cachorro e fazer um verdadeiro desfile.

Durante a Festa da Líder, o enfermeiro mostrou que é um verdadeiro pai de pet e andou para todos os cantos com um poodle de pelúcia, que logo foi associado ao pyg Rocco, que deve estar morrendo de saudades de seu tutor.

Porém, o brother brincou e chamou o acessório de Pamela Anderson, que foi vista por Cezar como “a namorada do Rocco”, que estava conversando com Aline Wirley, que falou que seria muito fofo e que a cadelinha é “linda”.

Sabia que uma hora o Cezar ia pegar as bolsas de cachorro kkk — E X A U S T A (@e_22t) April 6, 2023

Nas redes sociais, os fãs do “BBB 23″ fizeram memes e brincaram com a situação. No Twitter, uma pessoa pediu para Boninho, diretor do reality show da TV Globo, liberar uma peruca para o brother.

Há quem também afirmou que agora torce para que o enfermeiro chegue na final do programa, marcada para abril: “Espero sinceramente que quando o Cezar Black sair campeão do ‘BBB 23′ alguém fale para ele com todas as letras que o maior erro dele no programa foi se preocupar e desculpar tanto com quem sequer merecia tal consideração. Ele tinha direito de votar em quem quiser sozinho ou em grupo”.

Depois de adotar a bolsa de pelúcia, uma terceira telespectadora também confirmou o favoritismo de Cezar: “Se não fosse a presença do Cezar Black no ‘BBB 23′ eu iria dizer que desistiria do programa. Ele está muito ruim. Assistir mais 20 dias sendo que tudo que tem para ver são essas pessoas horríveis, tirando a Sarah e a Amanda”.

Depois de uma festa dessa, o Top 9 do “Big Brother Brasil 23″ vai enfrentar mais uma Prova do Líder, que acontece na noite desta quinta-feira (06), durante o programa ao vivo.

