‘A vida é feita de ciclos’, diz Giuliana Morrone, uma das vítimas do ‘facão da Globo’

Após 34 anos de trabalho, Giuliana Morrone, de 58 anos, foi uma das vítimas do corte da TV Globo no jornalismo. Ela chegou ao canal carioca em 1989, sendo repórter especial e apresentadora de inúmeros projetos, como o “Bom Dia Brasil”, “Jornal Hoje”, “Jornal Nacional” e “Jornal da Globo”.

Em sua despedida, a famosa decidiu agradecer. Em uma postagem, ela escreveu: “Estou aqui celebrando e agradecendo por tudo o que vivi. Ah, me deixa, sou dessas! Não me venha com ‘a vida é feita de ciclos’”.

Ainda no texto, Morrone lembrou que a paixão pela profissão começou na adolescência: “Meu amor pelo jornalismo começou aos 14 anos. Consegui um furo, uma entrevista com a poetisa Cora Coralina. Foi para o jornalzinho da escola”, disse ela.

Ao longo de sua despedida da TV Globo, Giuliana Morrone disse que seus colegas de escola não sabiam quem era Cora, mas que ficou orgulhosa do trabalho: “Muitos na turma nem sabiam que Cora era aquela, mas eu senti um orgulho incrível de poder fazer perguntas para ela. E foram tantas outras perguntas. Em italiano, para Sophia Loren. Em inglês, na correria, para Barack Obama. Em português, há anos, para todo este pessoal aqui do Planalto Central”.

O texto segue falando sobre a paixão de Giuliana Morrone, que decidiu voltar aos estudos: “Minha outra paixão e força é pela verdade. Nos últimos anos, voltei para a universidade e passei a estudar sustentabilidade empresarial. E esbarrei, novamente, na minha obsessão, a busca pela verdade”.

Sobre o novo momento, a nova ex-Globo disse falou o que pensa sobre novos ciclos: “Novo ciclo? Já disse que comigo não é assim. Mas pode esperar novos desafios, aprendizados, novas experiências, sempre buscando respostas, sempre buscando a verdade e com paixão”.

Giuliana Morrone foi demitida nesta quarta-feira (05). Segundo a emissora, que dispensou Fábio Turci, César Galvão, Fábio Willian, entre outros, a medida faz parte da reformulação e “disciplina de custos”.

