Top 9 BBB 23: Esses participantes seguem na luta pelo prêmio milionário

A saída de Marvvila, nesta terça-feira (04), movimentou o “BBB 23″ e fez com que o público ficasse de olho no Top 9 da temporada. A cantora foi a décima segunda eliminada do reality show, que contou ainda com a exclusão de MC Guimê e Cara de Sapato, que infringiram uma regra primordial.

Quem segue na competição é Aline Wirley, que também esteve em um dos últimos Paredões e foi a última líder do “BBB 23″. Aos 41 anos, a cantora foi elogiada pelo apresentador Tadeu Schmidt, que ressaltou que idade não é sinônimo de nada dentro da casa. Ela também ganhou a primeira Prova do Anjo da temporada e recebeu um Castigo do Monstro.

A atriz Bruna Griphao também faz parte do Top 9 do “BBB 23″. Durante sua jornada, ela viveu um relacionamento com Gabriel, que foi morador da Casa de Vidro, e foi líder três vezes. Além de disputar apenas uma berlinda e ficar imune uma vez.

Em dinâmica diferente, Marvvila é a menos votada com 16,95% e a eliminada da vez do BBB Imagem: Instagram (@bbb)

A médica Amanda, de 32 anos, também segue na disputa pelo prêmio milionário. A sister disputou dois Paredões, sendo um contra Marvvila, ficou imune duas vezes, ganhou duas Provas do Anjo e recebeu um Castigo do Monstro.

Cezar Black, que também já foi líder do “BBB 23″, é um dos grandes concorrentes da temporada. Ele disputou quatro Paredões, ganhou uma Prova do Anjo com Larissa, e recebeu dois Castigos do Monstro.

Sem ir ao Paredão, Cezar Black segue para o Top 9 do BBB 23 (Reprodução/Globo)

Já Domitila Barros vem mostrando ao público que é forte. A modelo e ativista social foi um dos principais alvos do “Big Brother Brasil”, disputando cinco eliminações. Ao longo do reality show, ela também foi para o Castigo do Monstro e participou do duelo do Quarto Branco com Fred, resistindo mais de 18 horas dentro de um carro.

Por fim, Fred Nicácio e Larissa, que foram os mais votados na Casa do Reencontro, fecham o grupo. Ao longo do reality da TV Globo, o médico foi para três Paredões, um Quarto Secreto com Marília e recebeu um Castigo do Monstro. Já a professora foi a primeira líder do programa, ao lado de Bruna, e ganhou uma Prova do Anjo com Cezar, mas saiu com 66,75% dos votos.

