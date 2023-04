Terremoto na Globo: diretores e jornalistas estão na lista de demitidos

A lista com novas demissões na Globo pegou muitos jornalistas de surpresa e não poupou jornalistas consagrados ou diretores com muitos anos de casa.

Entre os nomes divulgados até agora estão os jornalistas Eduardo Tchao, Mônica Sanches, Marcelo Canellas, o diretor artístico do Fantástico Jorge Espírito Santo (Jorjão) e o repórter investigativo Arthur Guimarães.

Cléber Machado (Reprodução/TV Globo)

Essas demissões soma-se à uma lista que só vem aumentando desde o ano passado, e inclui nomes de peso na tradição da emissora, como o jornalista esportivo Cléber Machado e a apresentadora Fernanda Gentili.

Oficialmente a Globo diz que está cortando gastos e se adequando à realidade do mercado. “A Globo, assim como as demais empresas de referência do mercado, tem um compromisso permanente com a busca de eficiência e evolução. Seus resultados refletem a boa performance do conjunto das suas operações e uma constante avaliação do cenário econômico do país e dos negócios. Como parte do processo de transformação pela qual vem passando nos últimos anos e alinhada à sua estratégia, a empresa mantém a disciplina de custos e investimentos em iniciativas importantes de crescimento”, diz o comunicado da empresa.

Veja a lista de alguns profissionais demitidos da Globo, segundo o jornal Metrópoles.

1. Alba Valéria – Repórter G1 Rio

2. Arthur Guimarães – Produtor Investigativo RJ

3. Carlos Bauer – Editor JN

4. Eduardo Tchao – Repórter RJ

5. Eliane Maria – Produtora RJ

6. Elza Gimenez – Apuradora RJ

7. Flávia Jannuzzi – Repórter RJ

8. Jo Mazzarolo – Diretora Recife

9. Jorge Espírito Santo – Supervisor Fantástico

10. José Carlos Azevedo – Chefe Cinegrafista RJ

11. Juarez Passos – Chefe Produção local RJ

12. Luciana Osório – Repórter RJ

13. Marcelo Moreira – Diretor BH

14. Marcos Serra Lima – Fotógrafo G1 Rio

15. Monica Sanches – Repórter RJ

16. Marcelo Canellas

17. Luiza Silvestrini

18. Helio Alvarez – Supervisor de Imagem e Áudio

19. Felipe Vasquez – Globo News