O verdadeiro ‘vilão’: essa foi a péssima atitude do ex-sogro de Shakira, Joan Piqué

Na tarde do último domingo, Shakira finalmente colocou um ponto final em sua vida em Barcelona e deixou a sua casa que, coincidentemente, ficava em frente à casa dos pais de Gerard Piqué, seu ex companheiro. A cantora declarou que estava mudando para Miami “para dar estabilidade aos meus filhos, a mesma que agora procuramos em outro canto do mundo ao lado da família, dos amigos e do mar”. Porém, a mudança repentina poderia ter um motivo específico e isso envolveria seu ex-sogro, Joan Piqué.

Desde a polêmica separação de Shakira e Piqué, ambos enviaram indiretas, incluindo a bruxa que a colombiana deixou em sua varanda - uma provocação para a sua ex-sogra, Montserrat Bernabéu, vizinha da cantora.

A mídia acabou falando muito sobre a relação de Shakira com Bernabéu, o que inclui vídeos vazados onde a ex-sogra parece agredir a cantora, repreendendo-a na frente da mídia. Mas, infelizmente, sua péssima relação com a família do ex-jogador do Barcelona não se reduz apenas à sogra, mas também a Joan Piqué, pai de seu ex.

Horas depois de Shakira ter saído de Barcelona para Miami, o El Periódico de Catalunya publicou que a mudança repentina da cantora se deveu ao fato de seu ex-sogro tê-la expulsado de sua casa.

Na publicação, as jornalistas Laura Fa e Lorena Velázquez, garantiram que “a cantora colombiana recebeu um e-mail assinado pelo pai de Gerard, Joan Piqué, obrigando-a deixar a casa onde morava com os filhos em Esplugues antes do dia 30 de abril”.

Shakira anda de viaje en Japón con sus suegros. pic.twitter.com/VehndbES — ChismesCelebridades (@Celebridades012) January 17, 2012

Os apresentadores do podcast Mamarazzis também citaram “fontes familiarizadas com a situação”, que teriam confirmado que “Shakira recebeu este e-mail na volta de uma viagem a Nova York onde se apresentou com o Bizarrap”. A carta de despejo teria sido recebida no mesmo dia em que ela apareceu no programa de Jimmy Fallon com Bizarrap.

Segundo os jornalistas, a casa onde Shakira morava em Barcelona era “a única propriedade do casal e estava em nome da empresa BCN TWO&TWO SL, cujo administrador é seu ex-sogro”.

