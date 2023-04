Mais Você: Marvvila entrega o segredo para adivinhar as horas dentro do BBB

O “Mais Você” desta quarta-feira (5) foi tomado pelo carisma da cantora Marvvila, a eliminada desta semana do “Big Brother Brasil”. A ex-sister sempre impressionou os internautas por conta de sua habilidade para adivinhar as horas mesmo estando confinada dentro de uma casa sem relógios - e ela entregou qual era o segredo.

Marvilla foi entrevistada pelos jornalistas Fabrício Battaglini e Thalita Morete, que seguem no comando do “Mais Você” durante a licença de Ana Maria Braga. Mais à vontade com a cantora do que estavam na semana passada com o ator Gabriel Santana, eles questionaram como ela fazia para adivinhar a hora certa.

“Era brincadeira. Todo mundo fazia isso, aí eu comecei meio como um deboche, ‘não, são 22h30′”, começou ela. “Quanto mais a galera ria, mais eu brincava. Eu não fazia ideia, acredito que eu posso ter errado várias vezes”, afirmou.

Contudo, até a própria Marvvila se impressionou quando percebeu que acertou o horário diversas vezes e acabou entregando qual era realmente seu “método”.

“Eu me baseava muito pelo Raio-X, muita das vezes eu olhava lá fora”, revelou a ex-BBB. Como muitos especialistas de saúde apontaram ao longo dos últimos meses nas redes sociais, muitas pessoas conseguem ter uma noção melhor do horário por conta do relógio biológico, em associação com a rotina.

E era exatamente esse o motivo para Marvvila acertar tantas vezes. “Eu sempre vi meu noivo acordar pra trabalhar cedo, então já tinha uma base ali... Eu sempre fui dormir quase que de manhã”, detalhou, sobre seu dia a dia antes de entrar no programa.

Em situações em que ela não tinha referência alguma, a cantora “perdia” a habilidade. “Quando eu passava o dia todo dentro de casa, muitas vezes eu já falava ‘hoje eu não sei, hoje eu estou confusa’. Mas no geral eu falava, chutava e rolava”, disse, rindo.

Sortuda?

Outro dom que chamou a atenção dos internautas foi a sorte que Marvvila tinha em escapar do paredão: foram 3 vezes, durante jogos de bate-volta. Mas ela disse que isso era exclusividade do BBB.

“Não sou sortuda na vida, sou bem azarada. Esse negócio de sorte, de número, nunca fui muito boa nisso. Tanto que no começo do programa eu brincava, porque já tiveram provas de sorte, de anjo, e eu brincava ‘gente, minha intuição não vale de nada’. Minha sorte estava no bate-volta, Deus falava e eu só ia”, afirmou.

