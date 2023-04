Mais um relacionamento dos famosos chega ao fim em 2023; separação anunciada após 12 anos de união

Conhecido como um dos braços direitos do apresentador Silvio Santos, Liminha, que anima as plateias do SBT, anunciou que irá se separar da esposa. Ele e Fernanda Fiuza terminam uma relação de 12 anos.

O portal Notícias da TV afirmou que o casal foi mais uma vítima da onda de separações que acontecem entre os famosos em 2023, relembrando as celebridades Sabrina Sato e Ângela Bismarchi, que também anunciaram o fim dos seus relacionamentos.

Liminha usou as redes sociais para pedir respeito ao momento difícil e também fez um comunicado.

“Após 12 anos juntos, um relacionamento pautado no amor, respeito mútuo e felicidade, anunciamos que não somos mais um casal. Depois de muita reflexão, decidimos pacificamente encerrar a nossa relação conjugal”, escreveu em seu Instagram.

Em janeiro de 2022 o casal publicou um vídeo apaixonado, dizendo que estava aproveitando mais a vida a dois.

“Estamos livres com todo cuidado possível. Meio que “antissociais” evitando aglomerações, resenhas, festinhas. Curtindo as minis férias sem contato com os amigos. Está crítico pessoal. Curta, mas evite aglomerar”, escreveu se referindo a pandemia de covid-19.

Em 23 de fevereiro desse ano, Fernanda fez um desabafo nas redes escrevendo “quando eu morrer ninguém estará lá comigo”, acompanhado da seguinte imagem:

Maiores causas sobre o término ainda não foram reveladas.

