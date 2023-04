Fora do BBB 23, Igor Rickli não suporta Fred Nicácio: ‘Muito desconfortável’

Com Aline dentro do “BBB 23″, o ator Igor Rickli ficou responsável por cuidar da casa, dos filhos e também defender a eterna Rouge durante o confinamento. Pelas redes sociais, ele sempre busca falar bem do jogo da famosa e que está torcendo para que ela chegue na final, mas, desta vez, ele não gostou do que viu.

Revivendo o último Jogo da Discórdia, que aconteceu a segunda-feira (03), Igor destacou que não dormiu ao saber que esposa brigou com Fred Nicácio, participante que voltou à competição depois da Casa do Reencontro, uma repescagem montada após a expulsão de MC Guimê e Antônio Cara de Sapato.

No Instagram, Igor Rickli se pronunciou e disse que Aline é imbatível: “Esse é o jogo, força Aline, você é incrível”, disse ele, que contou aos fãs que não teve uma boa noite de sono: “Tô bem feliz hoje... só que não. Não dormi quase nada, fui dormir com uma sensação muito desconfortável vendo a Aline naquela casa sendo achincalhada pelo Nicácio. Fiquei me perguntando onde é que tudo isso vai dar”.

Vale destacar que Aline Wirley e Fred Nicácio discutiram após o Jogo da Discórdia do “Big Brother Brasil 23″. Na dinâmica, os famosos se escolheram como alvos um do outro e o médico disse que ela era omissa e criticou a falta de postura dentro da casa. Já a ex-cantora do Rouge disse que o Brasil e os aliados da casa sabem que ela não se omite e defendeu sua própria essência.

Após o programa ao vivo, os dois se estranharam e o médico acusou Aline de ter exposto uma conversa íntima entre os dois, enquanto ela chorou e desabafou sobre as acusações com as aliadas do jogo.

Prêmio aumenta na reta final

Prêmio do BBB 23 continua crescendo (Reprodução/Globo)

Aos poucos, o grupo que estará na final do “BBB 23″ é formado pelo público, que a cada semana manda um participante para fora do reality show. Mas, nesta temporada, os finalistas não duelam pelo prêmio de R$ 1,5 milhão, como antigamente.

Segundo o GShow, o prêmio da temporada aumenta a cada momento, quando um participante acerta um palpite sobre quem será eliminado no Paredão da semana. Agora, com a dinâmica, o valor dado para quem vencer o “Big Brother Brasil” está em R$ 2.170.000, o que significa que muitos confinados tiveram acertos.

