Fernanda Gentil revela como aprendeu a fazer amor com mulher

Fernanda Gentil e Priscila Montandon assumiram o relacionamento em 2016. A apresentadora nunca havia se relacionado com uma mulher antes. Seu último relacionamento com o empresário Matheus Bragadurou 15 anos.

Em uma entrevista ao podcast ‘PodDelas’, Gentil relevou que precisou pesquisar no Youtube como fazer amor uma mulher.

“Quando eu vi estava encantada por aquele ser. Os princípios, os valores muito parecidos. Quando olhei para fora, falei: ‘caraca, é uma mulher, babou. E agora? Por onde começa? Literalmente nunca tinha feito”, explicou a ex-jornalista da Globo, que aproveitou o momento para comentar que prefere a “essência” e não a “carcaça”, se referindo ao físico.

LEIA TAMBÉM: “A gente veio aprontar”: Larissa Manoela faz tatuagem de casal com noivo

Ela continuou: “Nunca na vida tinha [tido relações com uma mulher]. Inclusive não sabia nem como fazia: Como que faz? Como que não machuca? Vi uns filmes, pesquisei no YouTube, vi umas coisas, fiz o dever de casa, e aí fui lá. Sou uma pessoa que gosta de aprender. Me ensina que eu sou esforçada. Muita prática, então sai de lá... Sapatona a vida inteira, entendeu? Saí expert e foi incrível, não teve volta. Desde a primeira vez nunca mais separamos ou nos afastamos”, completou.

“Perguntam se ela é minha mãe”, diz casal com 25 anos de diferença de idade

Monica Ketchum, de 31 anos, havia acabado de se assumir homossexual e brigado com a família e encontrou refúgio em sua ex-professora favorita, que conheceu aos 13 anos.

Michelle Foster, de 56 anos, disse que sempre está disposta a apoiar seus ex-alunos e ficou feliz com o contato.

Era agosto de 2021 quando as duas se encontraram para almoçar e a conversa durou cinco horas, conforme explicado pelo Metro Reino Unido.

“Ficamos próximos e nos tornamos grandes amigas. Poderíamos conversar sobre qualquer coisa”, disse Monica sobre o primeiro contato de intimidade com a professora.

Mesmo com a professora Michelle preocupada com a diferença de idade de 25 anos, para Monica isso não foi nenhum problema.

“Perguntam se ela é minha mãe”, diz casal com 25 anos de diferença de idade Imagem: reprodução Metro UK/Monica Ketchum/SWNS)

“Eu sempre fui atraída por pessoas mais velhas, então a idade nunca foi realmente uma coisa para mim”, revelou a jovem.

Quando se conheceram, Monica tinha 13 anos e disse que considerava Michelle uma boa professora.

“As pessoas sempre perguntam se ela é minha mãe. Até recentemente desenhei uma camiseta dizendo ‘não, ela não é minha mãe’”, explicou Monica.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS: Relacionamento: 3 dicas para se afastar de uma pessoa tóxica