Ex-BBB Key Alves revela tudo sobre fim do namoro com Gustavo: ‘Não foi amigável’

Após a notícia do fim do seu namoro com Gustavo, Key Alves resolveu quebrar o silêncio e expor o seu lado da história, que foi classificado como “pesadelo”. Pelas redes sociais,a ex-BBB destacou ainda que acreditava no futuro do casal fora do reality show.

“Eu tenho que ser forte. Eu não esperava passar por isso com ele e, com toda certeza, me destruiu. Não foi um término amigável e não vamos continuar sendo amigos. Foi uma decisão dele, e não minha! A verdade é que nem tentamos. Eu fiz de tudo por nós enquanto ele só pensou nele, triste”, disse a atleta.

A famosa também aproveitou para desmentir os boatos de que o relacionamento com Gustavo foi apenas para seguir dentro do “BBB 23″. Segundo ela, a ideia sempre foi tentar viver uma vida fora do programa: “Eu realmente acreditei que após o reality teríamos uma vida juntos aqui fora, mas acreditei sozinha, como muitos viram. É lamentável algumas atitudes dele, mas essa é a vida real, não é o ‘BBB’, e aqui sim mostramos quem realmente somos”.

Key Alves aproveitou e relembrou outros momentos difíceis, após deixar o confinamento: “Primeiro a morte do meu avô enquanto eu estava confinada, depois a lesão gravíssima da minha irmã. Essa é a minha vida exposta em 2 meses para o mundo todo”.

Gustavo também fala sobre o rompimento

Ao saber que a notícia da separação teria parado na mídia, o ex-BBB Gustavo Benedeti confirmou para os fãs e criticou as fofocas sobre o romance.

“Não queria que soubessem por outras pessoas, mas infelizmente isso acabou acontecendo. Ela é incrível e por isso não quero seguir e, lá na frente, machucar”, afirmou Gustavo, pelas redes sociais.

Segundo informações do colunista Leo Dias, os dois decidiram não continuar o relacionamento, mas de forma amigável, algo que foi desmentido por Key Alves. A nota afirmou ainda que o fim do relacionamento foi pedido por Gustavo, que desde que saiu da casa dava indícios de que não continuaria a namorar a jogadora de vôlei.

