Em dinâmica diferente, Marvvila é a menos votada com 16,95% e a eliminada da vez do BBB Imagem: Instagram (@bbb)

Disputando um paredão quádruplo só com mulheres, Marvvila foi a eliminada desta terça-feira (4) do Big Brother Brasil.

Fugindo do padrão, onde a pessoa mais votada deixa a casa ‘mais vigiada do Brasil’, desta vez quem recebesse mais votos se salvava.

Não deu para Marvvila, que deixou o programa após receber o carinho dos companheiros de confinamento. Ela foi eliminada sendo a menos votada, com 16,95% da porcentagem.

A sister disputou o seu primeiro paredão ao lado de Domitila, Amanda e Larissa, que ficaram com as seguintes porcentagens de votos:

Marvvila: 16,95%

Larissa: 23,04%

Domitila: 25,69%

Amanda: 34,32%

Larissa, a segunda mais votada, escapou de sair novamente da casa por pouco. Ela recebeu uma nova chance após participar da ‘Casa do Reencontro’ e voltar para a disputa juntamente com Fred Nicácio no último dia 24 de março.

“Ganha o poder e vai embora com ele”: poder de Marvvila no BBB vira piada no ‘Mais Você’

O ‘Mais Você' de hoje cravou que Marvvila seria a eliminada. Como de costume, a jornalista Tati Machado foi ao programa para o quadro “Giro BBB”, para comentar os acontecimentos do Jogo da Discórdia, realizado na última segunda-feira (3).

Um dos tópicos foi a surpresa da noite: emparedada, Marvvila ganhou um poder para ser usado no próximo domingo (8). Contudo, ela estava na fila da eliminação, existindo o risco dela ser a escolhida pelo público para deixar a casa e acabar não usando poder algum. E foi exatamente o que aconteceu.

O poder, no caso, é ter a escolha de decidir quem será mandado para o próximo paredão.

“O Tadeu não entregou essa informação para os brothers”, disse Tati. “Se a Marvvila calhar de ser a eliminada de hoje, automaticamente essa premiação vai junto com ela”, explicou.

A falta de sorte da sister chamou a atenção de Fabrício Battaglini e Thalita Morete, que seguem no comando do “Mais Você” durante a licença de Ana Maria Braga.

“Ela não consegue transferir para ninguém?”, perguntou Thalita. Ao ouvir a negativa, a apresentadora não aguentou e riu. “Só faltava, né, ganha o poder coringa e aí vai embora”, brincou ela.

“Já pensou? Vamos ver”, riu Tati.

E assim o poder realmente foi embora com ela.

