“Deixa eu ir para a câmera certa”: Climão entre Patrícia Poeta e Manoel Soares vira piada interna

Ainda na esteira do climão que rolou nas redes sociais desde que passou na frente da câmera quando o seu colega de cenário Manoel Soares falava, Patrícia Poeta tentou minimizar o fato e até fez piada durante o programa desta quarta-feira.

“Deixa eu ir para a câmera certa aqui”, brincou, após cumprimentar Manoel.

Desde segunda-feira rolam boatos de que os dois tiveram um desentendimento sério após Manoel ser novamente interrompido pela colega. De acordo com o programa de fofocas de celebridades ‘A Tarde é Sua’, o apresentador perdeu as estribeiras após o ocorrido e explodiu coma colega, batendo boca com ela e ameaçando deixar o programa. As informações são do colunista Alessandro Lo Bianco.

Segundo Lo Bianco, Patrícia Poeta teria dado de ombros e dito que se ele não estava contente deveria deixar o programa. Entretanto, nenhuma dessas informações foi confirmada pelos apresentadores ou fontes ligadas ao programa.

A apresentadora Patrícia Poeta fez questão de vir a público para negar que haja qualquer problema nos bastidores do programa entre ela e Manoel e que a convivência dos dois é até bastante tranquila. “Há quem queira criar intrigas, mas não permitimos que essa energia entre na nossa casa”, disse.

Mas nas redes sociais, fãs do apresentador querem que a direção da Globo tome uma providência e disseram que Patrícia é a “queridinha” da diretoria.”

Durante seu programa, a apresentadora Sônia Abrão também questionou a falta de ação da direção da emissora para acabar de vez com o problema. “É muito feio, indigno, uma violência diária. Todo dia teve, pode até caracterizar um assédio moral. É um absurdo”, disse.