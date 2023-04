BBB 23: ‘Quem avisa, amigo é’, diz Paula Freitas sobre fim do casal GusKey

O fim do namoro de Key Alves e Gustavo, nesta terça-feira (04), pegou os fãs do casal de surpresa. Mas, para Paula Freitas, ex-participante que conviveu com eles no “BBB 23″, resolveu se envolver no relacionamento, que durou apenas dois meses.

Em seu perfil, a paraense fez uma postagem misteriosa, que foi levada diretamente ao fim de GusKey, apelido dado ao casal: “Tô reflexivah”, escreveu ela, em um post que contava ainda com uma frase: “Reza o ditado: ‘Quem avisa, amigo é’; e se é amigo, avisar é bem-vindo’”, escrita por Kabral Araújo.

Paula Freitas também rebateu as críticas que recebeu dos fãs de Key Alves e Gustavo Cowboy e disse que não tinha inveja do ex-casal: “As pessoas têm o costume de colocar a mim como mentirosa, como invejosa, como a pessoa que quer aquilo que é dos outros, que quer um lugar ao qual não pertence”, começou ela.

BBB 23: Paulo Vieira faz piada com Key Alves e Gustavo e ganha haters na internet (Reprodução/Globo)

No desabafo, a ex-BBB também afirmou que mentir não faz parte da sua vida e que ela só quer aquilo que tem direito e que só fala aquilo que sabe, acredita e sente. Além disso, a biomédica se definiu como intuitiva.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Ao falar de Marvvila, Tadeu ‘passa vergonha’ nas redes sociais

“E é um dos meus maiores arrependimentos por não ter ouvido minha intuição dentro do Big Brother. Então, assim, gente, eu não sou essa pessoa que pintam aí, como se eu quisesse biscoito, que eu invento muita coisa, não tem nada disso. Eu só falo aquilo que eu sinto, aquilo que eu vejo, aquilo que eu acredito”, concluiu a quarta eliminada do “BBB 23″.

Após BBB 23, Key Alves passa por mudança radical (Divulgação/@llaretratista/@melissacarvalho)

Gustavo confirma separação

Nesta terça-feira (04), Gustavo Benedeti confirmou que não está mais namorando Key Alves. A notícia foi dada pelo Instagram do ex-BBB, que criticou as fofocas sobre o romance.

“Não queria que soubessem por outras pessoas, mas infelizmente isso acabou acontecendo. Ela é incrível e por isso não quero seguir e, lá na frente, machucar”, afirmou Gustavo, pelas redes sociais.

BBB 23: Gustavo e Key Alves estão solteiros (Reprodução/Globo)

Segundo informações do colunista Leo Dias, os dois decidiram não continuar o relacionamento após o reality show da TV Globo. A nota afirma ainda que o fim do relacionamento foi pedido por Gustavo, que desde que saiu da casa dava indícios de que não continuaria a namorar a jogadora de vôlei.

O colunista disse ainda que tudo acabou de forma amigável, mesmo Key Alves ficando mais sentida. Sem comentar nada, Key Alves postou apenas uma foto com cara de choro nos Stories do Instagram.

LEIA TAMBÉM: Em dinâmica diferente, Marvvila é a menos votada com 16,95% e a eliminada da vez do BBB