BBB 23: Marvvila sai e Sarah Aline mexe os pauzinhos para escapar do Paredão

Depois da saída de Marvvila do “BBB 23″, Sarah Aline e Ricardo decidiram conversar na área externa da casa, onde a psicóloga reavaliou suas estratégias de jogo e falou sobre alguns participantes do Top 9.

Segundo ela, uma das suas dúvidas é Cezar Black: “Eu gosto muito do Black. Ele é muito coração, parceiro, ele fala coisas muito legais quando quer falar, mas sobre o jogo eu tenho minha incógnita sobre ele, principalmente pelos Paredões que ele foi, pelos posicionamentos do jogo”, disse ela.

Durante o desabafo, Sarah Aline não perdoou Alface, com quem segue em um relacionamento amoroso: “Da mesma forma que disse que achei que você teve controvérsias nas discussões com Black, ele também teve. O que ele julga que você fez, ele também fez, entende? Que você expôs o jogo dele, falando coisas que você não podia falar, que ele pediu para você não falar. Ele fez isso com Gabriel”.

As estratégias começaram a ser montadas logo após a saída de Marvvila, que foi a décima segunda eliminada do “Big Brother Brasil 23″, que mesmo sendo vista como uma das “plantas” da atual temporada, foi elogiada nas redes sociais.

“Vim aqui só pra dizer que a Marvvila é uma pessoa mais interessante que quase todo o deserto junto (tirando só Aline que foi com Deus no jogo mas ainda é interessante)”, escreveu uma pessoa, sobre a cantora, que escapou de três Paredões, por causa da prova Bate-Volta.

Um outro seguidor disse que a cantora foi encantadora: “A Marvvila me encantou demais! Que energia linda essa menina tem. É um tesouro! Que Deus ilumine sua vida e seu palco! Quero poder te aplaudir pessoalmente um dia”.

Já um terceiro fã do “BBB 23″ usou o Twitter para destacar a participação da eliminada: “Marvvila você mostrou sua melhor versão, sua essência é essa que você mostrou na casa, uma pessoa coração e um ser de luz, vem conquistar o mundo aqui fora minha pagodeira!”.

