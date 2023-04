BBB 23: Ao falar de Marvvila, Tadeu ‘passa vergonha’ nas redes sociais

Tadeu Schmidt e Marvvila, 12ª eliminada do BBB 23 (Reprodução/Globo)

Marvvila foi a décima segunda eliminada do “BBB 23″. Mas, a saída da cantora não foi mais impactante do que o discurso do apresentador Tadeu Schmidt, que virou um dos assuntos mais comentados durante a madrugada desta quarta-feira (05).

Ao vivo, o famoso disse que ela não era desinteressante e pontuou: “Maior simpatia, maior gata, nas festas divertidíssima, dançarina, animada e o que mais chama atenção é a voz... Não é só a voz, é o que essa voz diz. Quando foi provocada, falou com propriedade... Corajosa, sem baixar a cabeça para ninguém. A pior coisa que te aconteceu foi não comprarem mais briga com você, pois ficar na paz te deu um conforto”.

Em dinâmica diferente, Marvvila é a menos votada com 16,95% e a eliminada da vez do BBB Imagem: Instagram (@bbb)

Mas, para os fãs do programa, o discurso foi muito raso e mostrou que a famosa foi uma “planta” durante o tempo que ficou o reality show: “A prova que a Marvvila é, de longe, a maior planta dessa, e talvez de outras edições, é que Domitila só conseguiu citar uma qualidade no jogo dela: dançar nas festas. E Tadeu teve que valorizar a beleza e a habilidade dela de acertar a hora”.

Um outro também destacou a fala do apresentador do “BBB 23″ nesta terça-feira (04): “Aliás, o Tadeu falou que ela foi eliminada quando se acomodou, o que é uma mentira, pois ela saiu no momento que fazia parte da maior briga do programa”.

Relembre o Paredão do “BBB 23″

Não deu para Marvvila, que disputou um paredão quádruplo. Após conseguir escapar três vezes da berlinda, por causa da Prova Bate-Volta, a cantora acabou sendo eliminada do reality show. Ela foi eliminada sendo a menos votada, com 16,95% da porcentagem.

BBB 23 - paredão quádruplo (Reprodução/Instagram)

Em seu primeiro Paredão do “BBB 23″, a sister disputou o voto popular contra Domitila Barros, Amanda e Larissa, que ficaram com as seguintes porcentagens de votos: 25,69%, 34,32% e 23,04%, respectivamente.

Larissa, a segunda mais votada, escapou de sair novamente da casa por pouco. Ela recebeu uma nova chance após participar da ‘Casa do Reencontro’ e voltar para a disputa juntamente com Fred Nicácio no último dia 24 de março.

