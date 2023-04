Após cancelamento, web enxerga Patrícia Poeta como ‘protegida’ da Globo

O clima pesado entre Patrícia Poeta e Manoel Soares segue durante o “Encontro”, que nesta quarta-feira (05) deu destaque a eliminação de Marvvila do “BBB 23″. Depois de dar “bom dia” para Tati Machado, a famosa esqueceu de cumprimentar o jornalista, que retornou ao programa depois de uma folga.

Um pouco sem jeito, a apresentadora estava conversando sobre os últimos acontecimentos do “Big Brother Brasil” e perguntou se o colega assistiu o reality: “Você estava de folga por causa do ‘Papo de Segunda’ [programa do GNT], mas deu para assistir a eliminação?”, disse ela, que ouviu apenas um “sim”.

#Encontro é um absurdo a Patricia Poeta não tocar sobre o que aconteceu.É tão bizarro esse programa! Se ela fosse generosa, deixaria o Manoel dar bom dia assim que eles entrassem no ar, mas só ela quer falar e diminuir o espaço do outro. Ela tem medo de perder o programa pra ele. — Licorice Erica® (@TheEricabs) April 5, 2023

No Twitter, uma fã aproveitou para perguntar como a apresentadora não foi afastada do matinal: “Essa Patricia Poeta deve ter alguém que protege muito ela na Globo. Não é possível! A mulher é ruim demais! Não tem carisma, é arrogante e sem sal, mas nada tira ela desse programa.Não é possível que vão tirar o Manoel e deixar essa chata aí mesmo depois de tudo que ela fez”.

Outro telespectador contou que ao longo de uma frase, Patrícia Poeta deu quatro alfinetadas no colega e apontou quais foram: “Vamos pra essa câmera agora; você estava de folga do ‘Encontro’, por estar no ‘Papo de Segunda’, né Manoel?; a internet é terra de ninguém; e sabe aquelas ‘gatilhos’?”.

@ManoelSoares_ , meu rei, o Brasil tá vendo 👀👀 vc sempre anulado, "cortado", aquele programa não te merece! Eu parei de assistir, embora gosto dos temas e de vc. Mas a sua parceira tá passando dos limites. Aguenta firme q Deus vai te honrar, vc merece o melhor!#Encontro — Dani Fran✨🎁 (@Danifazbolo) April 5, 2023

Ainda nas redes sociais, o desconforto de Manoel Soares foi apontado por outras pessoas, que chegaram à conclusão de que o apresentador deve deixar o matinal: “Mais um dia com a Patrícia sendo desnecessária. O Manoel é mil vezes mais carismático que ela e tem que aturar os cortes dessa mulher”.

“Gente, chega a ser desumano. A Patrícia não perde a oportunidade de humilhar o Manoel. Sem noção!”, destacou outra pessoa. Por fim, uma telespectadora disse que “Manoel estava muito desconfortável com o monte de indireta (bem direta) que a Patrícia fez no programa”.

não sei vocês tão percebendo, mas hoje a patricia poeta tá se achando a própria dubla patati e patata, é cada piada sem graça que pelo amor de deus #Encontro — blogayro decadente (@peacekeller) April 5, 2023

