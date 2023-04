À venda: Itens de Gloria Maria estão disponíveis para compra em brechó online

Conhecida por seu estilo ímpar, o acervo de roupas e acessórios da jornalista Gloria Maria começou a ser vendido - ao menos parte dele. A repórter e apresentadora da TV Globo morreu no início de fevereiro.

Diversos itens começaram a ser disponibilizados no Hug Shop, um brechó online de itens de luxo e alta costura. A “Lojinha Gloria Maria” abriu na última terça-feira (4) e tem peças que variam entre R$ 200 e R$ 3,6 mil.

Até o momento, é possível encontrar à venda de bolsas Louis Vuitton a vestidos de grifes como Versace e Animale.

“Gloria Maria foi uma amiga querida de muitos anos de viagens ao provador de várias lojas. Ajudei-a a escolher muitas das peças que hoje estamos vendendo”, contou a empresária Isabela Menezes, em entrevista ao blog da jornalista Lu Lacerda.

Como são itens de luxo (e únicos), muitos deles já estão esgotados na lojinha.

Paulo Mesquita, amigo de Gloria Maria e tutor de suas filhas, disse que somente uma parte do acervo foi colocada à venda.

“Disponibilizamos, porque não vai ter espaço quando nos mudarmos da casa da Gávea. Tem também muita coisa que não dá para vender e será mantida pelo menos até as meninas ficarem adultas”, contou ele ao blog.

Morte

A jornalista Glória Maria morreu no dia 2 de fevereiro deste ano, no Rio de Janeiro. Ela estava internada no Hospital Copa Star, na Zona Sul, desde janeiro, quando iniciou um tratamento contra metástases no cérebro.

Ícone do jornalismo brasileiro, ela foi âncora do “RJTV”, “Bom dia Rio”, “Jornal Hoje” e do “Fantástico”, da TV Globo. Atualmente, ela era uma das apresentadoras do programa “Globo Repórter”, ao lado de Sandra Annemberg.

No entanto, por conta dos problemas de saúde, ela estava afastada da emissora desde dezembro do ano passado.

