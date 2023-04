“A gente veio aprontar”: Larissa Manoela faz tatuagem de casal com noivo

A atriz Larissa Manoela resolveu marcar na própria pele o amor que sente pelo namorado, André Luiz Frambach - e ele também fez o mesmo.

Os dois resolveram fazer uma tatuagem de casal, em que os desenhos combinam. No caso deles, foi o mesmo desenho, no mesmo local, um pequeno coração desenhado no bíceps de cada um.

Além disso, eles compartilham um detalhe em particular: o coração é formado a partir da junção da digital de Larissa e André.

Ainda dentro do estúdio de tatuagem, a atriz não aguentou esperar e já foi logo compartilhando o resultado com seus seguidores.

“A gente veio aprontar junto!”, disse ela, pelos stories de sua conta oficial no Instagram.

André aproveitou para brincar com a sincronia deles: “Aqui é o bonde...”. “... Pesadão!”, completou Larissa, logo em seguida. A frase é uma referência à música “Pesadão”, de Iza e Marcelo Falcão.

Larissa e André estão noivos desde dezembro de 2022. O pedido de casamento foi feito em Fernando de Noronha, quando estavam de férias de final de ano.

Larissa Manoela e André Luiz Frambach (Foto: Reprodução/Instagram)

