Romance de BBB 23: Após dois meses, Key Alves e Gustavo terminam

Não chegou a três meses o romance entre Key Alves e Gustavo Benedeti, mais conhecido como Cowboy do “BBB 23″. Segundo informações do colunista Leo Dias, os dois decidiram não continuar o relacionamento após o reality show.

Ao que tudo indica, o fim do relacionamento foi pedido por Gustavo, que desde que saiu da casa dava indícios de que não continuaria a namorar a jogadora de vôlei. O colunista disse ainda que tudo acabou de forma amigável, mesmo Key Alves ficando mais sentida.

Após BBB 23, Key Alves passa por mudança radical (Divulgação/@llaretratista/@melissacarvalho)

“Não queria que soubessem por outras pessoas, mas infelizmente isso acabou acontecendo. Ela é incrível e por isso não quero seguir e, lá na frente, machucar”, afirmou Gustavo, pelas redes sociais.

Sem comentar nada, Key Alves postou apenas uma foto com cara de choro nos Stories do Instagram. Vale destacar que, além do reality show principal, os dois se encontraram após a saída da participante do “BBB 23″ e, ainda, durante a Casa do Reencontro, onde eles permaneceram juntos como um casal.

Além dos dois, o ex-BBB MC Guimê também enfrenta problemas em seu casamento desde que saiu do reality show da TV Globo. Ao que tudo indica, o funkeiro e Lexa estão separados, mas não comunicaram os fãs da decisão.

Fora ddo BBB 23, Gustavo nega que vai fazer OnlyFans com Key Alves (JOAO COTTA/João Cotta/Globo)

Modo acelerado na reta final do ‘BBB 23′

O “BBB 23″ está em reta final de temporada e, com a final prevista para o dia 25 de abril, o reality show vai entrar em modo acelerado. Na próxima semana, o programa terá três eliminações e três provas do líder.

Sem perder nenhum movimento, o público poderá acompanhar de pertinho cada jogada emocionante dos brothers e sisters na disputa pelo prêmio, que já está em R$ 2.170 milhões. Com a nova dinâmica, a última festa do líder que acontecerá nesta quarta-feira (05).

