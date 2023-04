“Não precisa pedir desculpa”, diz ator de ‘Poliana Moça’ sobre comentários de sua sexualidade

O ator Otávio Martins, conhecido por seu papel como o vilão Roger na novela “Poliana Moça”, revelou ser homossexual, através de uma comentário na internet.

Pelo Twitter, ele explicou no último sábado (1) que um fã estava questionando sua sexualidade e resolveu deixar claro a resposta, publicamente.

“Recebi agora uma mensagem, pedindo desculpas em perguntar se eu sou gay. Não precisa pedir desculpas”, revelou Otávio.

Ele também compartilhou que nunca escondeu sua sexualidade. “O tio já tá fora do armário antes da internet existir”, revelou ele. “Eu sou e sempre fui, com muito orgulho. Com carteirinha do sócio-atleta e cartela do bingo preenchida”, riu.

Otávio também aproveitou para deixar no ar seu status de relacionamento atual: “aos interessadxs, o coração do tio está plenamente ocupado”, contou.

Recebi agora uma msg, pedindo desculpas em perguntar se eu sou gay. Não precisa pedir desculpas. Eu sou e sempre fui, com muito orgulho. Com carteirinha do sócio-atleta e cartela do bingo preenchida. 🌈 — OtavioMartins (@ootaviomartins) April 1, 2023

Apesar de ter dito que já era assumidamente homossexual há muito tempo, a revelação foi uma novidade para muitos fãs. “Eu tô chocada que o Otávio Martins é gay”, gritou uma fã.

EU TÔ CHOCADA QUE O OTÁVIO MARTINS É GAY — mia🇧🇷 (@lavihlavihh) April 3, 2023

“O Otávio Martins é gay meu Deus eu não sabia”, comentou outra.

o otávio martins É GAY MEUDEUS EU NÃO SABIA — an?dressa⁷ não aguenta mais. (@ndrssx) April 4, 2023

“Eu te amo Otávio Martins, eu te amo muito”, disse um terceiro, completando a mensagem com um emoji de coração e um arco-íris, símbolo da comunidade LGBTQIA+.

Eu te amo Otávio Martins, eu te amo muito ❤️🌈 https://t.co/1q7RTTssl6 — ROMO HONEY 🌈 (@NScarllat) April 2, 2023

Por outro lado, teve fãs que não conseguiram acreditar na veracidade da declaração do ator e pensaram se tratar de uma brincadeira típica do Dia da Mentira, celebrado justamente no dia 1º de abril, quando ele deu a declaração.

“É 1° de abril, então não sei se acredito”, disse uma fã. O ator rebateu no dia seguinte: “Dia 02. Continuo gay”, respondeu, completando com um emoji de um boneco dando de ombros.

Dia 02. Continuo gay. 🤷🏻‍♂️ — OtavioMartins (@ootaviomartins) April 2, 2023

