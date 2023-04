MC Guimê em crise: Ex-BBB apagou todas as fotos ao lado de Lexa

Após a crise no casamento, MC Guimê surpreendeu os fãs ao apagar todas as fotos de Lexa de seu perfil oficial no Instagram. A bomba deixou muitos anônimos preocupados, já que o casal segue não dando informações sobre a suposta separação.

Pelos Stories da rede social, o ex-BBB agradeceu ao carinho que vem recebendo de seus admiradores desde que deixou o reality show da TV Globo: “Eu agradeço muito todas as mensagens que chegam de apoio e força. Eu quero fazer um compilado dos meus melhores momentos no programa e vou mostrar tudo para vocês”, disse o famoso.

Com mais de 10 mil seguidores, o perfil de MC Guimê conta com poucas publicações e todas levam os fãs a entenderem a vida profissional do funkeiro. Em um dos vídeos, o famoso aparece nos estúdios da Kondzilla, onde canta uma nova música.

Da mesma forma que o ex-BBB, Lexa não comentou sobre o casamento deles e também sobre a exclusão das fotos do casal do perfil oficial de Guimê. Mas, a cantora continua com algumas fotos e vídeos do funkeiro em seu feed, além de mostrar seus shows e trabalhos na TV.

Após polêmica no BBB 23, Lexa e MC Guimê estariam separados (Reprodução/Instagram)

Vale lembrar que Lexa acabou enfrentando uma barra ao voltar de uma viagem internacional com Anitta, uma de suas melhores amigas. A famosa viajou para a Europa para comemorar o aniversário da cantora, mas ao chegar no Brasil foi direto ao hospital.

Pelas redes sociais oficiais, a cantora surpreendeu e assustou os fãs ao revelar que foi parar no hospital com fortes dores. Segundo ela, tudo começou quando sentiu fortes dores no ouvido e na garganta.

MC Guimê deve valor milionário e pode não receber cachê do BBB 23 (Reprodução/Instagram)

“Eu fechei a semana como? Hoje no hospital com muita dor de ouvido e garganta. Estou com o ouvido extremamente inflamado, aí vocês já sabem né, dor”, lamentou Lexa, que usou os Stories do Instagram para falar com os fãs.

Apesar do susto, a cantora já está em casa: “Que maré. Oremos! Pelo menos a viagem foi maravilhosa. Já estou melhor e medicada. Vou olhar pelo lado positivo... Não foi na viagem né, foi aqui no Brasil”, disse ela, que segue sem comentar sobre a suposta separação.

