Leo Santana quase fez “greve de sexo” para conseguir ter filhos com esposa

Pai da pequena Liz, de 1 ano e meio de idade, o cantor Leo Santana revelou que precisou insistir muito com sua esposa, a influenciadora digital Lore Improta, para engravidar.

Em entrevista ao podcast Podpah, o artista disse que precisou ter uma conversa séria com Lore. “Então... Greve de sexo, mano”, relevou ele. “A gente chegou até a falar isso, por Deus”, riu ele, relembrando a “chantagem”.

Juntos há mais de 6 anos, Lore - que também estava presente na entrevista - disse que o cantor sempre falou sobre o desejo de ser pai para ela, desde o início do relacionamento.

“Na hora que eu comecei a namorar com ele, ele disse ‘quero ser pai’, aí eu fui lá e meti um chip logo”, riu Lore. Para evitar uma gravidez indesejada, ela recorreu a um chip anticoncepcional, no formato de implante contraceptivo.

Após anos namorando - com idas e vindas, inclusive - o casal se estabeleceu e Leo decidiu que estava na hora de ter filhos. Foi quando ele ameaçou a greve. “Já que você não quer ceder de um lado, eu também não vou ceder”, relembrou Leo.

Sem saída, Lore disse que ficou indignada com a possibilidade de uma greve de sexo. “Agora lascou, como é que a gente vai sobreviver? Como é que vamos manter essa chama acesa sem um negocinho?”, questionou a influenciadora.

“Estou na certeza do que eu quero com você e você fica com insegurança, nessa dúvida. Eu entendo, mas acho que já passou o tempo de entendimento”, disse Leo, relembrando a conversa.

Para Lore, o momento decisivo aconteceu durante a pandemia. Após Leo perder o pai, ela resolveu que era hora de ampliar a família. “Eu ficava [pensando] ‘pô, a casa está vazia’”, confessou.

