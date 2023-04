Larissa Manoela é vítima de tentativa de extorsão na internet

A atriz Larissa Manoela revelou aos seus seguidores nas redes sociais nesta segunda-feira (3) que foi vítima de uma tentativa de extorsão pela internet.

“Pessoal, seguinte: algum criminoso me procurou hoje para me extorquir com supostos prints de conversas minhas. Já acionei o meu jurídico, que tomou todas as medidas legais e cabíveis”, disse a atriz.

Ela também esclareceu aos seus seguidores que fez um boletim de ocorrência e que esse tipo de situação configura crime - ou seja, ela vai recorrer na Justiça. O registro foi feito em uma delegacia especializada em crimes cibernéticos.

“Extorsão é crime, além da violação de dados pessoais”, ressaltou.

“Peço para comunicar a minha equipe e reitero que estão lidando com alguém fora da lei”, explicou, pedindo colaboração da mídia, de jornalistas a portais de fofoca.

Ao mesmo tempo, ela pediu ajuda aos próprios seguidores e fãs. “Caso vocês vejam mensagens que, supostamente, sejam minhas por aí, duvidem e me comuniquem, por favor. A lei existe para ser cumprida!”, finalizou.

Fora de nova novela

Por conta do bom desempenho de audiência de “Além da Ilusão”, Larissa Manoela era cogitada para ser um dos nomes do elenco de “Terra e Paixão”, próxima novela da faixa das 21h na TV Globo.

Contudo, o convite formal nunca foi feito. “Falaram que, por ela ser contratada, quando surgir um produto adequado a ela, como foi em Além da Ilusão [2022], eles a chamarão. Eu acho que é o primeiro veículo que eu estou falando: Não houve nenhum convite, não prometeram nada. A gente sempre foi de esperar o que é melhor porque a gente sempre falou: ‘Deus sabe o que é melhor para todas as pessoas’. E para a Larissa não seria diferente”, disse Silvana Taques Santos, mãe de Larissa, em entrevista ao portal Notícias da TV.

Segundo a própria artista informou no segundo semestre do ano passado, 2023 será um ano em que ela focará em atuações para o cinema - o que, provavelmente, fará com que ela apareça em mais projetos da Netflix, com quem também mantém contrato.

