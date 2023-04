Jogo da Discórdia transforma Bruna em vilã do BBB 23: ‘Insuportável’

O Jogo da Discórdia do “BBB 23″ pegou fogo dentro e fora do reality show. Enquanto Bruna Griphao brigava com Sarah Aline, pelas redes sociais, algumas pessoas criticaram a famosa e chegaram a compará-la com Karol Conká, participante que foi cancelada em outra temporada.

No Twitter, um fã do programa falou sobre a falta de posicionamento das pessoas, já que durante o “BBB 21″, a rapper foi cancelada e saiu com a maior porcentagem de rejeição, 96% dos votos: “A Karol Conka não fez a metade do que a Bruna fez e foi escorraçada é cancelada. Mas a Bruna é positiva e a Karol foi arrogante e agressiva. Vai entender, né Brasil?!”.

Um outro fã do “Big Brother Brasil” também criticou a postura da famosa dentro do reality show e disse que “Bruna Griphao foi muito insuportável” no Jogo da Discórdia desta segunda-feira (03).

Seguindo a mesma linha, outra pessoa deixou claro que não vê a hora da atriz ir para o Paredão: “Essa Bruna é a pior pessoa que tem neste programa. Arrogante! Se acha a malandra!!! Insuportável !”.

Meu Deus Sarinha eu te amo tanto. dá até dó da Bruna, ela chama as pessoas no #jogodadiscordia pra ser humilhada. já sabem, né? o nome dela é Sarah Aline. rainha pic.twitter.com/E3OS1hiIZe — FELIZ DIA 17 MEU AMOR 💕💕💟💟💘💘💘💝💝💖💖💗💗💗 (@KauChaves10) April 4, 2023

Os nervos ficaram tão à flor da pele durante a dinâmica do “BBB 23″ que alguns fãs perderam a paciência: “Essa mimada da Bruna implica até com a Sarinha que vontade de atravessar a tela da TV e socar a cara dessa maldita”, escreveu um perfil, que compartilhou a hashtag Jogo da Discórdia.

Por fim, um anônimo destacou uma fala de Sarah Aline no Jogo da Discórdia: “Talvez se eu falasse como você fala eu estaria sendo baixa, isso com certeza eu estaria sendo”, escreveu ele no Twitter.

Sarah Aline macetou a Bruna! A craque do jogo vs. a ridícula. #jogodadiscordia #BBB23 pic.twitter.com/XmHaS5CnoJ — capivara cançada (@Ia8qE) April 4, 2023

Vale lembrar que nesta terça-feira (04) mais uma participante vai deixar o “Big Brother Brasil”. Agora, Domitila Barros, Amanda, Larissa e Marvvila se enfrentam no décimo segundo Paredão da temporada, que é reverso, ou seja, o público deve votar para manter no jogo. A com menos voto deixa a casa nesta noite.

