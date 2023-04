‘Harry Potter’: o que se sabe até agora sobre reboot da saga que estaria em andamento na HBO

Fãs de Harry Potter: parece que a mágica vai acontecer novamente!

A Warner Bros. Discovery está em negociações para uma série de TV baseada nos livros de Harry Potter, da autora J.K. Rowling. De acordo com um relatório da Bloomberg, que relatou que o objetivo seria que cada temporada da série fosse baseada em um dos sete livros da saga, permitindo que os criativos se aprofundassem em mais detalhes do material de origem.

Foi divulgado também que Rowling, que ainda está em negociações, estaria envolvida na série Max Original, até certo ponto. Ela não atuará como showrunner ou criadora principal da série, mas ajudará a garantir que o conteúdo seja fiel aos seus livros.

O CEO da Warner Bros. Discovery, David Zaslav, já havia falado sobre o tema, durante uma teleconferência em novembro de 2022, quando ele disse que a empresa pós-WarnerMedia e Discovery se concentraria em promover franquias já existentes.

“[Haverá] um foco nos grandes filmes que são amados, que são sustentados, que as pessoas vão sair mais cedo do jantar para ir ver - e temos muitos deles”, disse Zaslav na época. “Batman, Superman, Aquaman, se pudermos fazer algo com J.K. [Rowling] em Harry Potter daqui para frente, Senhor dos Anéis, o que estamos fazendo com Game of Thrones? O que estamos fazendo com muitas das grandes franquias que tem? Estamos focados em franquias”.

Agora, meses depois, o relatório da Bloomberg afirma que a empresa espera que a série possa ser “uma pedra angular de uma nova estratégia de streaming que será anunciada na próxima semana” pela Warner Bros. Discovery.

Harry Potter é a série de livros mais vendida de todos os tempos, com 8 filmes sobre a saga, além de uma franquia de filmes spinoff Animais Fantásticos, um show da Broadway, um jogo de videogame, Hogwarts Legacy, e atrações de parques temáticos.