“Ganha o poder e vai embora com ele”: poder de Marvvila no BBB vira piada no ‘Mais Você’

O “Mais Você” desta terça-feira (4) encerrou com as últimas novidades do “Big Brother Brasil”. Como de costume, a jornalista Tati Machado foi ao programa para o quadro “Giro BBB”, para comentar os acontecimentos do Jogo da Discórdia, realizado na última segunda-feira (3).

Um dos tópicos foi a surpresa da noite: emparedada, Marvvila ganhou um poder para ser usado no próximo domingo (8). Contudo, por estar na fila da eliminação, existe o risco dela ser a escolhida pelo público para deixar a casa e acabar não usando poder algum.

O poder, no caso, é ter a escolha de decidir quem será mandado para o próximo paredão.

“O Tadeu não entregou essa informação para os brothers”, disse Tati. “Se a Marvvila calhar de ser a eliminada de hoje, automaticamente essa premiação vai junto com ela”, explicou.

A possível falta de sorte da sister chamou a atenção de Fabrício Battaglini e Thalita Morete, que seguem no comando do “Mais Você” durante a licença de Ana Maria Braga.

“Ela não consegue transferir para ninguém?”, perguntou Thalita. Ao ouvir a negativa, a apresentadora não aguentou e riu. “Só faltava, né, ganha o poder coringa e aí vai embora”, brincou ela.

“Já pensou? Vamos ver”, riu Tati.

Treta entre Fred e Aline

O quadro também analisou a briga entre Fred Nicácio e Aline Wirley. No Jogo da Discórdia, o médico afirmou que a cantora se esconde e “não mostra jogo”, chamando-a de planta. Ela rebateu expondo uma conversa que eles tinham tido, a sós.

Por conta disso, a dupla acabou brigando durante a madrugada. “O que ele fala pra mim tem um peso, ainda mais que ele foi lá fora. Ele é um homem negro que eu respeito muito”, confidenciou a sister, chorando, para Amanda.

Como lembrou o trio do “Mais Você”, Aline e Fred eram amigos antes de entrar para o “Big Brother Brasil”, mas acabaram não se entendendo muito dentro do reality show.

