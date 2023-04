Gaby Fontenelle abre o jogo sobre quanto deseja faturar no OnlyFans

A modelo Gaby Fontenelle, ex-bailarina do programa “Hora do Faro”, resolveu aderir à moda e entrar para a plataforma de conteúdo adulto OnlyFans. E tem grandes ambições: ela deseja que sua exposição por lá se torne uma alta fonte de faturamento.

Em entrevista à revista Quem, ela revelou que planeja ganhar R$ 50 mil logo no primeiro mês de OnlyFans.

“Quero quebrar o tabu de que as mulheres não podem expor sua sensualidade. Já fui capa da ‘Playboy’ há quase dez anos e não vejo problema em fazer ensaios artísticos e sem vulgaridade no OnlyFans”, afirmou.

Atualmente, Gaby está cursando a faculdade de Jornalismo. Ela entrou para a plataforma há duas semanas e ainda tem outras duas para conseguir bater sua meta. No momento, ela diz ainda estar se acostumando com o funcionamento do OnlyFans.

“A princípio, a assinatura mensal é 12 dólares e dentro do OnlyFans tem os ‘packs’, que são os pacotes mais exclusivos, com fotos mais ousadas, com outros valores. A partir do mês que vem terão outras formas de pagamento, como pix”, detalha.

Ela também contou que ficou chocado ao descobrir os tipos de pedidos dos seguidores, que acreditava serem apenas boatos de internet.

“Já tem pedidos de fotos dos meus pés. Achava que era brincadeira isso, mas é muito real. Homens adoram pés e consomem isso. Já me perguntam se vai ter ensaio mais ousado, se eu vou aparecer totalmente nua, mas eu digo para eles ficarem na plataforma, que isso é surpresa”, disse.

Gaby começou sua carreira aos 18 anos, no programa “O Melhor do Brasil”, também apresentado por Rodrigo Faro. Depois, migrou para o “Hora do Faro”. Ainda chegou a compor o grupo de bailarinas do cantor sertanejo Leonardo.

