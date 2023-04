‘Euphoria’: Barbie Ferreira desmente rumores de que saiu do set após tensões com o criador

Barbie Ferreira finalmente se abriu sobre sua saída de Euphoria antes da 3ª temporada, chamando-a de “decisão mútua” e abordando as lutas de produção para concretizar totalmente sua personagem, Kat.

Ferreira, que ficou de fora durante grande parte da segunda temporada, anunciou sua saída do sucesso da HBO no meio do ano passado, dando início a rumores de uma rixa com o criador Sam Levinson que resultou em sua saída do set. A atriz negou os rumores durante o podcast " target="_blank">Armchair Expert de Dax Shepard e disse que o chamado drama “ganhou vida própria”.

“Quando as pessoas me perguntam sobre a segunda temporada, elas vêm até mim como se eu fosse algum tipo de vítima da segunda temporada e eu sempre digo, ‘Não, está tudo bem, prometo. Está bom’”, disse Ferreira. “Eu meio que fui sugada para esse drama que nunca pedi para participar e sobre o qual nunca falei. Tenho a mentalidade de que, se não existir, não vou abordá-lo porque então eu ‘Estou adicionando combustível a ele’”.

“Na verdade, não saí do set”, acrescentou ela sobre os rumores. “Eu torci meu tornozelo uma vez e tive que fazer um raio-X. Talvez seja isso que eles querem dizer?”. A atriz disse que sua saída foi uma “decisão mútua”, acrescentando: “Não acho que havia um lugar para [Kat] ir. Acho que havia lugares para onde ela poderia ter ido. Só não acho que caberia na trama da série. Não sei se isso faria justiça a ela, e acho que ambas as partes sabiam disso”.

A atriz “queria ser capaz de não ser a melhor amiga gorda”, disse ela. “Eu não quero jogar isso, e acho que eles também não queriam isso.” A segunda temporada parecia “uma luta para ambas as partes”, acrescentou ela. “Sam, eu. Foi uma luta encontrar a continuação dela. Então, foi realmente muito doloroso assistir e ver os fãs ficarem chateados. Eu apenas senti que talvez seja como se eu tivesse exagerado um pouco nas boas-vindas? Então, para mim , na verdade foi bom pensar, ‘Ok, eu não posso me preocupar com isso e nós dois não precisamos nos preocupar com isso’ porque é exaustivo”.

Barbie afirmou que Levinson escreve sobre “coisas com as quais ele se relaciona” e “não acho que ele se relacione com Kat”, disse ela, observando que sua partida acabou “sendo uma coisa boa”.

Quando o drama adolescente estreou em 2019, Kat, positiva em relação ao corpo e ao sexo, que trabalhava como dominatrix, rapidamente se tornou a favorita dos fãs. A segunda temporada a apresentou por conta própria e resolvendo problemas de imagem corporal, mas a marginalização do personagem atraiu críticas dos telespectadores e inspirou muitos ensaios sobre como Kat merecia mais.

A produção da terceira temporada da série vencedora do Emmy está programada para começar ainda este ano.