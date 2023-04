Encontro: Manoel Soares não grava programa e web quer desculpas de Patrícia Poeta

A ausência Manoel Soares na edição desta terça-feira do programa Encontro voltou a reacender nas redes sociais a discussão sobre o clima tenso entre o apresentador e Patrícia Poeta, com quem divide a atração.

“Gente cadê o Manoel no programa de hoje? Achei que no mínimo a Patrícia iria pedi desculpa dele no ao vivo. Preferiram não colocar ele hoje?“, disse um internauta.

Ontem, nas redes sociais, internautas voltaram a criticar a apresentadora ferozmente por, segundo eles, mais uma vez ter interrompido a fala de Manoel durante o programa ao vivo. Os fãs chegaram a pedir a intervenção dos diretores.

“Todo mundo em casa viu esse absurdo e essa diferença de tratamento, mais tempo para as brancas, mais tinta para os pretos. Tá ridículo Boninho! Como se não bastasse a Patrícia Poeta de manhã com o Manoel, tá tudo muito ridículo”, criticou uma fã do matinal e do “BBB 23″.

Da impressão que a Patrícia Poeta está com o Manoel Soares por contrato, por pura obrigação.



Por esse motivo ela mostra a cada dia que o programa é dela e que ele não devia fazer parte disso. Esperamos que ele fique bem. pic.twitter.com/XDPdlSvss2 — Africanize (@africanize_) April 3, 2023

Nesta terça, Patrícia Poeta apresentou o programa sozinho, mas segundo a Rede Globo, a ausência de Manoel não tem nada a ver com o boato de que teriam discutido nos bastidores. Simplesmente Soares apresenta nas segundas-feiras o “Papo de Segunda”, da GNT, que é gravado no Rio, e não consegue apresentar o “Encontro” de terça-feira, que é gravado em São Paulo.

Ontem, um programa especializado em fofocas de TV garantiu que após o programa Manoel Soares e Patrícia Poeta tiveram um série desentendimento nos bastidores e ele teria dito que hoje não apareceria para gravar.

Segundo o programa ‘A Tarde é Sua’, da apresentadora Sonia Abrão, a chapa ficou quente após o encerramento do programa. “O Manoel explodiu, foi conversar com a Patrícia no estúdio, no meio de todo mundo. Teve um bate-boca feio, ele botou tudo pra fora, foi pra cima da Poeta, disse que não aguenta mais”, contou o colunista Alessandro Lo Bianco.

O colunista afirma que Patrícia Poeta teria dito: “Se você não está se sentido bem, saia.”

MAS ELA SE DESCULPOU, SIM

Em uma nota enviada à imprensa ontem,a apresentadora Patrícia Poeta disse que foi uma casualidade, que naquele momento estava tendo um problema técnico e tentava resolver. “Foi uma casualidade, das várias, que podem acontecer num programa ao vivo. Estava tendo dificuldade com uma nova tecnologia e estava procurando ajuda para fazer acontecer. Tanto que no momento que percebi o que tinha acontecido, imediatamente já me desculpei. Coisas de programa ao vivo”, disse.