Caos no Encontro: Patrícia Poeta é cancelada pela web; veja os comentários

O clima nos bastidores do “Encontro” estaria a cada dia mais insuportável e, depois de Patrícia Poeta interromper mais uma vez Manoel Soares durante o ao vivo, os fãs do programa pediram uma intervenção da direção.

“Todo mundo em casa viu esse absurdo e essa diferença de tratamento, mais tempo para as brancas, mais tinta para os pretos. Tá ridículo Boninho! Como se não bastasse a Patrícia Poeta de manhã com o Manoel, tá tudo muito ridículo”, criticou uma fã do matinal e do “BBB 23″.

Patrícia Poeta sendo Patrícia Poeta. Ninguém se pergunta porque, William Bonner não quis ela no Jornal Nacional. #Encontro @tvglobo https://t.co/G6AqqG0q9y — Rodney Gontijo (@rodneygontijo) April 4, 2023

Um outro fã que acompanha o programa desde o tempo de Fátima Bernardes disse que Patrícia Poeta entregou uma “torta de climão” durante a atração e que é ela é o “fino contraste entre o azedo e o amargo”. Há também quem chamou a famosa de racista, por sempre deixar Manoel Soares falando sozinho.

“Estava vendo minha timeline do Twitter i vi uma publicação falando de como a Patrícia Poeta trata o Manoel Soares. Isso sempre me incomodou desde quando eles começaram a apresentar o programa. Ela interrompe, destrata finge que ele nem tá ali e isso me dá um ódio”, criticou outra pessoa.

Patrícia Poeta tem outra coisa que me irrita ,todo dia ela fala a mesma coisa " A platéia acordou cedinho pra tá aqui no programa " super repetitiva 🙂 #Encontro pic.twitter.com/u0HX4E27ri — KrystianeSPM 👁 (@KrystianeSPM) April 4, 2023

Ainda nas redes sociais, o cancelamento de Patrícia Poeta passou também para o programa. Há quem decidiu não assistir mais o “Encontro”, enquanto ele for apresentado pela jornalista: “Eu tô com um ranço dessa Patrícia Poeta e da falta de educação dela. Pelo amor de Deus, cala a boca deixa o Manoel falar”.

Com tantos problemas, Manoel Soares resolveu se pronunciar em suas redes sociais. Pelos stories do Instagram, o famoso fez uma selfie e escreveu: “Amor é a chave”, mas não deu detalhes.

Nunca suportei a Patrícia Poeta. Qualquer programa que ela estava, eu deixava de assistir. Agora colocou as asinhas de fora, e consigo entender o motivo de nunca ter gostado. O que ela faz com o Manoel é cruel! E a Globo é conivente! #ManoelSoaresmerecerespeito #PatriciaPoeta — SOU EU (@soueuhein) April 4, 2023

Já Patrícia Poeta assumiu que errou durante o programa ao vivo, mas justificou que essas coisas acontecem: “Foi uma casualidade, das várias que podem acontecer num programa ao vivo. Estava tendo dificuldade com uma nova tecnologia e estava procurando ajuda para fazer acontecer”, disse ela.

A jornalista pontuou que, ao notar a interrupção, pediu desculpas imediatamente a Soares. “Coisas de programa ao vivo”, disse ela ao UOL, ao comentar o episódio com o colega.

