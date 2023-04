BBB 23: Sarah vira ‘mito’ ao brigar com Bruna Griphao no Jogo da Discórdia

As participantes Sarah Aline e Bruna Griphao bateram boca durante o Jogo da Discórdia do “BBB 23″, que aconteceu na noite de segunda-feira (03). As “inimigas”, aproveitaram o momento para trocar acusações e afirmaram que a outra não sabe lidar com os problemas do jogo.

Mas, nas redes sociais, o público acabou ficando do lado de Sarah, que surgiu entre as participantes mais faladas durante a madrugada desta terça-feira (04). Pelo Twitter, uma pessoa disse que “queria namorar” a sister para ela ver ela “lacrar todos os dias”.

A Bruna nãos e doeu por ser menos importante pra Sarah. Ela se doeu por receber a placa pq no alto da sua autoestima e arrogância ela jamais pode ser menos pra alguém pq ela acha que é sempre o máximo. https://t.co/l81ZNQm8q7 — Nordeste com força 🇧🇷 (@NickNass0) April 4, 2023

Um segundo fã do “BBB 23″ preferiu destacar uma fala de Sarah Aline durante a competição: “Prazer, essa é a nova Sarah’. ‘Prazer, essa é a nova Bruna’. ‘Não. Essa Bruna eu conheço há muito tempo”, destacou ele na rede social.

Após o último Jogo da Discórdia, um outro telespectador optou em fazer uma comparação entre a chegada de Sarah e também o momento atual: “A Sarah era uma Planta, mas desabrochou e se mostrou uma Flor que exala sábias palavras. Aliás, palavras que dizem a verdade sobre as pessoas”.

Bruna: "Você é uma pessoa baixa"



Sarah: “Eu não sou uma pessoa baixa, talvez se eu falasse como você, eu seria baixa.” #BBB23 pic.twitter.com/Kwh5CnyP1c — Africanize (@africanize_) April 4, 2023

Houve também quem preferiu falar sobre Ricardo, que segue namorando a penúltima líder da temporada: “Caraca…Alface é extremamente falso! Disse pra Sarah que ia dormir, e está conversando com o Deserto armando e fazendo fofoca sobre o Fundo do Mar. Cara, ridículo!”.

Alface tá se achando mesmo. Tanto que está no Deserto direto e combinando votar junto. Diz que não leva nada do quarto mar para elas mas... Só falta afundar de vez se falar algo sobre a Sarah;#BBB23 — Principesca (@prinbsb) April 4, 2023

Mais detalhes da briga

Durante o Jogo da Discórdia, as sisters detalham aquilo que lhe desagradava e Sarah acusou Bruna de criar brigas na casa: “Você não sabe reagir quando as coisas são diferentes do que você imagina, e traz um rebuliço nas suas reações por não conseguir ouvir um ‘não’. Principalmente pelo exemplo de dizer que meu jogo estava confortável, que eu não causava brigas desnecessárias na casa como você fez muito”.

A sister completou dizendo que os conflitos faz com que a atriz não entenda os demais participantes do “BBB 23″, deixando a famosa incomodada: “Quando digo que seu jogo é muito confortável, é verdade e isso não é novidade. Você nunca nem foi chamada na Discórdia. Quando é chamada, mostra esse lado interessante de ver”, pontuou ela.

