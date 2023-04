BBB 23: Prêmio milionário segue aumentando; confira qual é o valor atual

Aos poucos, o grupo que estará na final do “BBB 23″ é formado pelo público, que a cada semana manda um participante para fora do reality show. Mas, nesta temporada, os finalistas não duelam pelo prêmio de R$ 1,5 milhão, como antigamente.

Segundo o GShow, o prêmio da temporada aumenta a cada momento, quando um participante acerta um palpite sobre quem será eliminado no Paredão da semana. Agora, com a dinâmica, o valor dado para quem vencer o “Big Brother Brasil” está em R$ 2.170.000, o que significa que muitos confinados tiveram acertos.

A mudança no prêmio final do “BBB 23″ foi avisada por Tadeu Schmidt antes do programa começar, no dia 16 de janeiro. Em um vídeo divulgado no Instagram, o famoso aparece arrumando a mochila para ir para o confinamento e conta mais algumas novidades.

Na época, ele disse que o valor de R$ 1,5 milhão seria modificado ao longo da competição. A notícia pegou muitos fãs de surpresa, já que durante o “BBB 22″ muitos anônimos afirmaram que era preciso reavaliar, principalmente por causa da inflação.

“O prêmio vai mudando, mas é preciso lutar para conquistar. É preciso lutar para vencer as provas, ser anjo e ser líder”, avisou Tadeu Schmidt, que está em seu segundo ano como apresentador do “Big Brother Brasil”.

O ex-apresentador do “Fantástico” contou ainda que o líder da semana teria novos poderes e que a casa. Outra novidade contada por Tadeu envolvendo a atual temporada foi a música de abertura do “BBB 23″, que ganhou uma nova versão funk.

Em seu décimo segundo Paredão, o “Big Brother Brasil” colocou Domitila Barros, Amanda, Marvila e Larissa na berlinda. Elas dependem da votação popular para permanecer no reality show e chegar na final. O resultado será dado nesta terça-feira (05), logo após a novela “Travessia”.

