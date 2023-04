‘Babaca’, diz sertanejo Eduardo Costa por ter apoiado Bolsonaro

O cantor sertanejo Eduardo Costa entrou para a lista de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que se arrependeram de ter oferecido suporte político.

“Eu acho que fui um pouco babaca”, declarou o artista, em entrevista ao podcast de André Piunti, no YouTube.

“Você ouvia falar de polêmica [minha] o tempo todo. Eu sempre gostei de estar na boca do povo, independentemente do tipo de assunto. Falem bem, falem mal, falem de mim. Tinha coisa que eu arrumava um jeito de polemizar para virar assunto”, confessou ele.

O cantor de 44 anos de idade iniciou sua carreira no final dos anos 1990, em conjunto com bandas e duplas, contando com uma extensa discografia. Apesar de ter em suas obras músicas como “Me Apaixonei (A Primeira Vez Que Eu Te Vi)”, foi só a partir de 2018 que ele passou a ganhar as páginas de fofocas, com diversas declarações polêmicas.

Por conta disso, ele reconhece que seus comentários, especialmente no campo político, afetaram sua carreira artística.

“As pessoas tiveram antipatia por mim. Se eu pudesse voltar, jamais falaria disso. Eu acho que fui um pouco babaca, sabia? Que babaquice me envolver nisso”, declarou.

Ao longo das últimas campanhas eleitorais, Eduardo foi um dos principais articuladores de Bolsonaro dentro do meio artístico. Ele enfatizou na entrevista que tem poucos arrependimentos na vida, sendo a política o principal deles.

“Não me arrependo de nada, mas da política eu me arrependo. Eu queria uma mudança, que para os outros não era. Depois você descobre que é tudo a mesma coisa. (...) Eu faltei com respeito com as pessoas, querer que as pessoas tenham a mesma visão de um político e um partido”, disse.

