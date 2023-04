Autor real afirma que Kate Middleton e príncipe William têm ‘brigas terríveis’ dentro de casa

Qualquer fã da família real tem grande curiosidade para saber como é a vida das realezas dentro de quatro paredes. Especialmente, da queridinha, Kate Middleton. Recentemente, o autor real Tom Quinn está derramando supostas verdades de como é a vida de Kate ao lado de seu marido, príncipe William - e não é um perfeito conto de fadas, segundo ele.

Em seu novo livro Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family, Quinn escreve que, assim como qualquer outro casal, William e Kate têm alguma tensão em seu casamento.

“Alguém no palácio me contou sobre os apelidos que eles têm um para o outro”, revelou Tom enquanto conversava sobre o relacionamento dos casais, para a OK Magazine. “Mas nem tudo é doçura”. Ele acrescentou em parte que “eles têm brigas terríveis” e que “Kate pode parecer uma pessoa muito calma, e William também. Mas nem sempre é verdade”.

Quinn observa que o “grande estresse para William e Kate é que eles estão constantemente cercados por [assessores do palácio]. É como um romance de Jane Austen”.

Apesar de problemas ocasionais, incluindo “gritar” e “dizer coisas rudes”, Quinn diz que “Kate é muito calma, William é aquele que é um pouco cabeça quente. Kate é muito cabeça-dura. Ela é a pessoa que vai evitar águas turbulentas e dizer: ‘Não vamos agitar as coisas.’”, contou o autor.

Ele também afirmou que o príncipe e a princesa de Gales “querem ser vistos como um casal comum com o mesmo estresse de ter filhos, trabalhar e tudo mais que a vida traz”.

Vamos combinar que todo casal tem uma discussão ocasional e diz coisas das quais se arrepende, então se a ideia dele sé parecer um casal comum, aparentemente eles estão conseguindo, não é mesmo?

