Terra e Paixão: Gloria Pires muda visual para viver mãe na novela rural

Gloria Pires está de volta ao horário nobre da TV Globo. A veterana das novelas, que ficou marcada por muitos personagens, foi escalada para viver Irene em “Terra e Paixão”, trama inédita, prevista para estrear em maio.

Na história criada por Walcyr Carrasco, a personagem será casada com Antônio, papel destinado ao ator Tony Ramos, que será um dos maiores produtores rurais da cidade fictícia, onde a produção vai ganhar vida. Ela também será mãe de Daniel (Johnny Massaro) e Petra (Debora Ozório) e madrasta de Caio (Cauã Reymond), fruto de outro relacionamento do marido.

Até o momento, não sabemos se ela será uma das vilãs de “Terra e Paixão”, mas para viver Irene, Gloria Pires precisou mudar o visual. A atriz encarou o desafio de pintar o cabelo e deixar as madeixas grisalhas, além de alongar os fios.

Gravada no Mato Grosso do Sul, a novela levou boa parte do elenco para as locações escolhidas pela direção e, como aconteceu com o remake de “Pantanal”, filmado no mesmo destino. Parte do elenco principal da novela viajou, no final de janeiro, para dar início aos trabalhos nas cidades de Dourados e Deodápolis, no Mato Grosso do Sul.

As cenas foram feitas em fazendas da região e será possível ver o núcleo de Aline (Barbara Reis) e a família de Antônio La Selva (Tony Ramos) em embate. Além disso, os primeiros momentos de Caio (Cauã Reymond) com o irmão Daniel (Johnny Massaro) também foram gravados. Gloria Pires, Paulo Lessa, Agatha Moreira, Debora Ozório, Inez Viana, Charles Fricks, Tatiana Tibúrcio, Flávio Bauraqui, Amaury Lorenzo e Tairone Vale também viajaram para o destino.

Ambientada no Mato Grosso do Sul, na fictícia Nova Primavera, a novela tem como cenário principal as grandes plantações, repletas de modernidade e tecnologia, com toda a diversidade do universo rural, suas cores, cultura e vivências.

