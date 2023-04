“Sem escrúpulo”, afirma Jojo Todynho ao comentar sobre fama de barraqueira

Além das músicas e dos programas de TV, Jojo Todynho é famosa por falar aquilo que pensa nas redes sociais, principalmente no Instagram, onde a famosa é mais ativa. Porém, de uns tempos para cá, ela preferiu ficar mais quieta e falar apenas de projetos profissionais, algo que causou um estranhamento dos fãs.

A mudança, quase que radical, vem de encontro ao novo momento de Jojo, que foi aprendendo a lidar com a opinião pública e com outros conflitos. Ao participar do programa “Altas Horas”, a cantora não escondeu qual foi o motivo para escolher melhor aquilo que pretende transmitir.

“As redes sociais podem te levantar ou te derrubar. Eu falo sempre para minha família e para as pessoas que estão em volta de mim para não interferir”, começou ela.

LEIA TAMBÉM: Depois de viagem internacional, Lexa revela problema de saúde aos fãs

A famosa disse também que mesmo mais quieta e focada na vida profissional, não se cala perante alguns assuntos e que, se precisar, vai falar tudo aquilo que pensa: " Sou uma pessoa na minha, mas, se tiver que descer do salto, eu desço mesmo, sem escrúpulo nenhum, falo o que eu tenho que falar. Acho que é bom a gente reverberar o que sente”.

Já sobre os fãs e haters, a cantora Jojo Todynho ponderou e disse que é amada e odiada ao mesmo tempo: “É um amor controverso. As pessoas me amam e me odeiam. Toda vez que eu estou quieta, sou cutucada. Eu vou de zero a cem rápido. Aí falam que eu sou barraqueira, sincerona, arrogante”, disse a famosa, que afirmou também que não pretende mudar o que as pessoas pensam dela.

Atualmente, a famosa segue com alguns projetos fora da TV, como o lançamento da Grande Gostosa, sua marca de cosméticos, e também com as aulas na faculdade de direito. Além de Jojo Todynho, o programa “Altas Horas”, levado ao ar pela TV Globo, contou com a participação de Chitãozinho e Xororó, Lucas Lima, Gil do Vigor e do terapeuta Alexandre Coimbra.

LEIA TAMBÉM: Terra e Paixão: Gloria Pires muda visual para viver mãe na novela rural