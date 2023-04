Patrícia Poeta tenta, mas convidados do ‘Encontro’ ganharam destaque

A ex-BBB Camilla de Lucas esteve no “Encontro” para comentar sobre a vida depois do “Big Brother Brasil” e também sobre a atual temporada do reality show. A influenciadora digital estava ao lado de Tati Machado, que comentou sobre os acontecimentos da manhã.

“Quando eu assisto o programa, me dá uma ansiedade. Sempre que eu assisto é a partir de uma antiga participante. Não consigo mais assistir como uma telespectadora, eu sinto aquilo que eles sentem”, disse a ex-participante.

No Twitter, quem acompanhou o matinal ficou feliz ao ver a famosa no sofá do programa: “Saudades do ‘BBB 21′. Todos os participantes foram ícones, pra mim foi o melhor de todos os tempos”, escreveu uma pessoa.

Já uma outra destacou a aparência de Camilla de Lucas: “A Camilla era tão linda mas resolveu estragar a beleza fazendo esse procedimento no rosto”, disse ela, ao perceber que a influenciadora digital estava com o nariz mais fino.

Além da ex-BBB, o “Encontro com Patrícia Poeta” contou com a participação de Tiago Iorc, que cantou no palco, mas movimentou os fãs do matinal. Nas redes sociais, eles comemoraram a volta do músico à TV: “Tiago Iorc fazendo sua aparição anual na Globo hoje no ‘Encontro’”.

Um segundo disse que estava acompanhando o programa de Patrícia Poeta apenas para ouvir o cantor. Mas, a apresentadora também foi alvo de críticas: “Sempre puxando o ‘saco do artista’ agora dizendo que veio no carro ouvindo a música do cara...coincidência né?!”.

Relembre a formação do 12º Paredão

Domingo é dia de formação de Paredão no “BBB 23″ e, desta vez, quatro sisters foram parar na berlinda do programa da TV Globo. Ao vivo, Sarah Aline estava com o Poder Curinga, que era autoimune. Já Amanda e Larissa, que ganharam o Anjo, imunizaram Bruna Griphao.

Depois disso, a líder Aline mandou Domitila mais uma vez para a berlinda e a votação da casa contou com uma nova dinâmica, já que cada participante votou em duas pessoas e foram escolhidas pela maioria Amanda e Larissa, que também podiam imunizar um participante cada um, desde que não estivessem no paredão ainda. Elas escolheram Fred e Alface.

BBB 23 - paredão quádruplo (Reprodução/Instagram)

Os brothers que restaram (que não foram votados ou imunizados)automaticamente também foram para o paredão. Eram Cezar Black e Marvvila.

Fechando o Paredão com Domitila, Amanda, Larissa, Cezar e Marvvila. Mas, a Prova Bate-Volta livrou Cezar Black e as meninas foram parar na berlinda, que desta vez, colocou o público para votar em quem deve ficar no reality show.

