“Nem sempre as coisas são como sonhamos”: Shakira se despede da Espanha com nova indireta

2 de abril de 2023 será definitivamente um dia que Shakira nunca esquecerá. A cantora e seus filhos Milan e Sasha deixaram Barcelona definitivamente depois de mais de uma década morando na cidade da Espanha e agora recomeçarão a vida em Miami, após a polêmica separação da artista colombiana e Gerard Piqué.

Centenas de fãs se reuniram na porta de sua casa para cantar para ela e desejar-lhe o melhor nesta fase de sua vida. Segundo o site Europa Press, a artista foi apanhada esta manhã com os filhos no terminal aéreo pronta para embarcar num voo privado. “Obrigada”, ouviu-se a cantora a dizer antes de embarcar no avião, também acompanhada pelo seu irmão Tonino Mebarak.

Shakira se despede da Espanha com mensagem emocionante

Shakira se despede de Barcelona Instagram: @shakira

Shakirapostou uma mensagem emotiva em seus stories do Instagram para se despedir do país que a acolheu - que pode ser interpretada como uma nova indireta a Piqué, inclusive. Do avião que a levava para seu novo destino, a artista colombiana postou: “Mas nem sempre as coisas são como sonhamos , às vezes corremos, mas não chegamos. Nunca duvide que estarei aqui”, com uma foto do oceano.

Além do stories, a cantora colombiana fez um post em seu feed com mais indiretas: “Hoje iniciamos um novo capítulo na busca pela felicidade. Obrigada a todos que surfaram tantas ondas comigo lá em Barcelona, cidade onde aprendi que a amizade sem dúvida dura mais que o amor. Obrigada a todos que ali me incentivaram, secaram minhas lágrimas, me inspiraram e me fizeram crescer ”, escreveu.

Vídeo de Shakira saindo de Barcelona com Sasha e Milan

Como uma mãe amorosa, Shakira foi flagrada no aeroporto com Sasha e Milan, de mãos dadas com seus dois filhos, e apesar de não ter dado mais declarações sobre sua partida, a cantora parou para agradecer e mandar um beijo para as câmeras que a acompanharam até a entrada do local.

A escola que receberá os filhos de Shakira será Miami Country Day e é considerada uma das melhores da Flórida, com mensalidades que variam entre 33 e 46 mil dólares por ano.

Leia também: