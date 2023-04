Manoel Soares explode e ameaça deixar o ‘Encontro’, diz programa sobre celebridades

Nesta segunda-feira mais uma vez a relação entre os apresentadores Manoel Soares e Patrícia Poeta chama mais atenção nas redes sociais do que o programa em si ou os convidados. Hoje, Patrícia foi acusada mais uma vez de atropelar a fala de seu parceiro, como parece ter se tornado habitual no programa.

Segundo o programa ‘A Tarde é Sua’, da apresentadora Sonia Abrão, a chapa ficou quente após o encerramento do programa, nos bastidores, com Manoel Soares perdendo as estribeiras. “O Manoel explodiu, foi conversar com a Patrícia no estúdio, no meio de todo mundo. Teve um bate-boca feio, ele botou tudo pra fora, foi pra cima da Poeta, disse que não aguenta mais”, contou o colunista Alessandro Lo Bianco.

Lo Bianco revelou também que Manoel cogitou inclusive deixar o programa, saiu dos estúdios dizendo que não voltaria para gravar amanhã. O colunista afirma que Patrícia Poeta se limitou a dizer: “Se você não está se sentido bem, saia.”

Essa não é a primeira vez que vazam rumores de que a palavra harmonia não faz parte do dicionário do programa matutino da Globo, que cada vez mais tem perdido seu brilho desde que a Fátima Bernardes trocou de produção.

LEIA TAMBÉM: Linn da Quebrada se emociona ao ter identidade de gênero respeitada em competição

A apresentadora Sonia Abrão questionou durante o ‘A Tarde é Sua’ os motivos para os diretores do programa até agora não terem interferido. “É muito feio, indigno, uma violência diária. Todo dia teve, pode até caracterizar um assédio moral. É um absurdo”, disse.

Patrícia Poeta, entretanto, em entrevista à Revista Caras, negou qualquer problema nos bastidores do programa e disse que sua convivência com Manoel Soares é tranquila. “Há quem queira criar intrigas, mas não permitimos que essa energia entre na nossa casa. Queremos tocar a vida das pessoas com generosidade. Espalhar o amor silencia a maldade”, disse.