Lulu Santos chama Anitta de “messias da música brasileira”

Ícone do pop brasileiro, o cantor Lulu Santos elegeu Anitta como a “messias” da música popular do Brasil. O artista reconhece na voz de “Show das Poderosas” e “Vai Malandra” um dos principais talentos nacionais da atualidade.

Foi durante uma entrevista à atriz Fernanda Torres para o podcast A Playlist da Minha Vida que Lulu deu a declaração. Na ocasião, ele falava como sempre viu o funk como o próximo ritmo que se tornaria ícone nacional, tal qual aconteceu com o samba ou a bossa nova.

“Eu sempre soube que ia ser do funk que ia viria a “messias” do negócio de música brasileira, que é a Anitta”, declarou Lulu. Ele chegou a citar o início com Claudinho & Buchecha, mas reconhece na cantora o ápice do funk.

“Eu não sabia que ia ser ela. Mas eu sabia que era aquela linguagem que é tão potente quanto qualquer linguagem contemporânea no mundo”, defendeu o artista.

“Porque tem a batida, tem eletrônica, tem uma peculiaridade única, uma rítmica... Tudo isso é completamente próprio. A batida tem um jeito próprio e qualquer música de dança que embala uma população tem o seu certificado de necessidade lavrado”, explicou o cantor.

Ele também coloca na mesma esteira de grandes mulheres da música brasileira contemporânea artistas como Marília Mendonça, Simone & Simaria, Maiara & Maraísa, Ludmilla, Iza e Luísa Sonza - esta última, uma amiga próxima do cantor.

“Ela é minha mais recente “amiga de infância” dela, porque eu conheci ela quando tinha 22 anos”, riu Lulu.

Ele relembrou o começo da amizade. “A gente tinha feito uma campanha publicitária, dois ou três anos atrás. Tinha achado ela linda, pessoalmente parece um anjo. E muito doce, muito respeitosa, muito educada. Me chamou e me mandou um blues completamente dentro do meu léxico”, contou ele, sobre a parceria na música “também não sei de nada :D”, presente no álbum “Doce 22″ dela.

“A música é muito interessante, tocando na questão do ódio nas redes sociais. E era completamente dentro das minhas possibilidades, ela é uma grande cantora, a faixa era muito bem organizadinha, fomos lá e fizemos”, completou.

Introdução à música contemporânea

Segundo Lulu, quem o “introduziu” à nova onda das músicas atuais foi seu marido, o analista de sistemas Clebson Teixeira, que é quase 40 anos mais novo que ele.

“O Clebson tem 30 anos, então ele ouve a contemporaneidade. Pra ele, velho é Britney [Spears]. Ele me apresentou um universo de música, eu não estava mais ouvindo rádio”, confessou.

“Foi ele que me fez ouvir Marina Sena pela primeira vez. Nem era Marina Sena: era o conjunto, o grupo da Marina Sena. Rosa Néon. Eu nunca tinha ouvido Rosa Néon e ele começou a cantar junto. Clássico para ele é [Lady] Gaga”, riu.

