Linn da Quebrada se emociona ao ter identidade de gênero respeitada em competição

A cantora Linn da Quebrada não escondeu a emoção ao relatar a forma como foi bem tratada durante da competição “Dança dos Famosos”, quadro do programa “Domingão com Huck” da TV Globo.

Apesar de ter sido eliminada na edição do último domingo (2), ela falou com muito orgulho de ter conseguido conquistar o respeito da sua identidade de gênero. Linn se identifica como uma mulher travesti.

Ela contou, no palco do programa, que no início se sentia constrangida quando um corpo masculino se aproximava do seu.

“Eu estava pensando em nem falar sobre isso porque eu me emocionei (...) Eu não sei nem nomear o que eu senti. Quando eu percebi essa proximidade [com o outro] do meu corpo, isso pode parecer tão cotidiano, tão corriqueiro, mas eu senti um constrangimento de algo que eu nunca tinha vivido. Meu corpo estar nesse estado, situação, feminino, travesti, mulher, eu comecei a chorar, porque percebi que nunca tinha vivido isso, nunca tinha vivido essa proximidade”, disse ela.

A ex-BBB fez sua primeira apresentação em dupla no último “Domingão”. Nas edições anteriores, as danças tinham acontecido em grupo. Ela competia com Hugo Frade, seu professor de dança no quadro.

“E não me senti constrangida por mim, mas sim, por ele [Hugo]. É uma loucura! Tem coisas que eu penso que não são necessariamente coisas que eu sinto. Com o Hugo eu tive a oportunidade de me sentir acolhida, me senti sem ter que fazer um discurso teórico, feminista”, reforçou.

A normalidade como as coisas aconteceram emocionaram a cantora - que também é atriz. “Eu dancei como uma mulher e fui tratada como uma mulher, como uma travesti mulher”, disse, emocionada.

Luciano Huck também compartilhou da emoção. “Estou muito feliz de você estar aqui vivendo coisas boas”, disse o apresentador.

